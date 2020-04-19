陳芳語與前公司涉合約糾紛　公開協議書被對方反指無效

七年前憑一首《愛你》爆紅的台灣女歌手陳芳語（Kimberley），去年與前經理人公司「理響音樂」解約後，回復自由身的她上周與好友吳卓源推出合唱歌《Better》，卻被前公司反咬合約有未釐清的部分不可自行接工作，Kimberley昨日（18日）公開雙方的協議書力證清白，但理響音樂卻再反擊指Kimberley扭曲事實，雙方各執一詞。

陳芳語（Kimberley）和前公司雙方各執一詞。（Instagram：@lekimberleyy）

Kimberley和吳卓源於上周推出新歌，被前公司理響音樂發電郵到各大傳媒及平台抵制，Kimberley其後於上周二（14日）拍片強調自己並沒有任何獨家合約在身，可以自己接工作，但因前公司持續發聲明抵制造成她近半年來沒法接工作，拜託對方能放過她，然而理響音樂卻認定雙方合約依然有效，因此Kimberley和吳卓源透過「華風數位」推出新歌突然推出時感到錯愕。

Kimberley上星期拍片強調自己並沒有任何獨家合約在身，可以自己接工作。（Instagram：@lekimberleyy）

Kimberley昨日再公開自己與前公司於去年10月28日所簽的協議書力證清白，該協議書上清楚寫着「雙方終止原藝人經紀合約後之事項」，因此雙方理應於去年10月28日起已經結束獨家經理人合約，協議改為非獨家經理人合約關係，意思是若有不錯的工作機會，理響音樂仍然可以為Kimberley談洽、促成兼抽取佣金，只是合作模式上的改變。她亦有表示自己並沒有違反協議書規範，今年跨年後患上重感冒，但依然有履行理響音樂所安排的幾十場尾牙，根本沒有對方所講的「不遵守協議內容」 。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

Kimberley公開自己與前公司於去年10月28日所簽的協議書力證清白。（Instagram：@lekimberleyy）

不過，理響音樂卻又發聲明聲稱Kimberley捏造事實，並表示當時雙方簽協議書時並沒有律師見證，而且Kimberley已經承諾會履行未完成的代言合約，但事後理響音樂多次提出客戶需求，Kimberley卻未有回覆，甚至退出該代言工作的討論群組。另外，理響音樂亦控告Kimberley誣陷自己，表示「發送『黑函』至各廠商，造成其半年無法接工作的損失」是憑空捏造。理響音樂亦補充指，Kimberley所公開的協議書上打格的部份實質是她需履行但未完成的代言合約相關約定，而Kimberley則向傳媒表示，打格只是為了尊重廠商，只要在合約範圍內的要求都有配合。

理響音樂反指Kimberley捏造事實。（Instagram：@lekimberleyy）

現年25歲的Kimberley前前後後換過三間經理人公司，她於2014年與Sony Music的兩年合約到期後，同年12月被范瑋琪簽約至老公黑人陳建州合資的黑天使工作室，不過只簽一年就離開。直到於2017年與理響音樂簽約，更獲公司斥資千萬栽培她籌備新碟《#Tag Me》，之後更為她接了內地選秀節目《創造101》。然而，Kimberley於去年自爆被公司雪藏而單方面解約，因為理響音樂曾承諾會在五年合約期內為她推出三張專輯，但她只在加入公司當年推出一張專輯後就沒有下文，於是認為公司違約在先而單方面解約。

點擊觀看更多Kimberley的美照：