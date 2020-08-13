【且聽鳳鳴】火箭少女內訌？　楊超越、傅菁為徐開聘爭崩頭

內地女星楊超越與傅菁同是解散限定女團火箭少女101的團員，兩人在奇幻古裝劇《且聽鳳鳴》中針鋒相對上演「紅白大戰」，傅菁將天才少女楊超越打到失憶，兩女還愛上同一個男人徐開聘。曾經並肩作戰的姐妹，如今反目成仇、相愛相殺的設定，讓網友形容他們倆一言不合就開針鋒相對：「走過路過不要錯過，來看美女打架。」

楊超越與傅菁在戲裡挑戰吊威也，楊超越透露自己有點害怕，神色緊張。傅菁劇中使出凌厲劍法，御風飛行地拔刀飛往楊超越面前，一劍刺入她的心臟，讓她因此跌落懸崖。然後，當傅菁得知楊超越服用靈丹後，重新修煉靈力，憤恨地說：「原來是我小看你了，一直在扮豬吃老虎。」

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而楊超越與徐開聘這對「君舞CP」除開播就上演「意外之吻」外，她為救掉入湖裡的徐開聘，奮不顧身地跳入湖裡水中睜眼營救。拍攝時，楊超越頻頻問水到底有多深，直說自己以前只游過1.4米的水深，還問要不要穿救生衣，嚇到語無倫次，又說自己要報名游泳訓練班，工作人員安慰她要堅強，最終楊超越忘記恐懼完美演出，獲得現場工作人員全體掌聲。

楊超越與徐開聘這對「君舞CP」除開播就上演「意外之吻」外，她為救掉入湖裡的徐開聘，奮不顧身地跳入湖裡水中睜眼營救。拍攝時，楊超越頻頻問水到底有多深，直說自己以前只游過1.4米的水深，還問要不要穿救生衣，嚇到語無倫次（《且聽鳳鳴》劇照）

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