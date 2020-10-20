江嘉敏極速躋身上流圈　與李澤楷女友郭嘉文疑豪宅歎和牛BBQ

TVB兩位上位小花馮盈盈和江嘉敏自從因「富豪船P羅生門」傳出姊妹情決裂後，雖二人多次澄清未有反目，但明顯少了交流以及開始各自為躋身上流圈而努力。繼馮盈盈與「至筍package」劉嗚煒由打招呼發展至山友後，江嘉敏借新劇《食腦喪B》拍檔林凱恩認識李澤楷女友郭嘉文的事件又有新進展。

江嘉敏、郭嘉文與鄺潔楹於8月齊齊為林凱恩慶祝生日！（IG/@iris_lammm）

馮盈盈與劉鳴煒行山 由打招呼發展到山友不足一個月！

現年25歲的江嘉敏出道以來多次被貼上「拜金」標籤，去年傳出她背住男友Anthony與陳冠希的生意拍檔X先生出軌，又指她要求對方打本50萬給自己開琴行，後來江嘉敏公開足本Whatsapp對話澄清才告一段落。之後，又再傳馮盈盈在電視城向藝人及工作人員指江嘉敏是「扯皮條」，之前收了50萬邀她上富豪船P，但最後有江嘉敏的好友不值馮盈盈所為，向傳媒提供證據，公開了之前馮盈盈邀請江嘉敏上船P的絕密短訊截圖，還她清白。

Crystal與Kaman曾是好姊妹。(ig圖片)

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而在江嘉敏早前在IG上載與林凱恩及郭嘉文合照，又惹來網民評擊她借林凱恩結識李澤楷女友郭嘉文，藉此攀附上流。雖江嘉敏之後接受《香港01》訪問澄清當日是第一次見到郭嘉文，更強調自己與郭嘉文不熟悉甚至沒有對方的聯絡方法。但郭嘉文於上周日（18日）又再次上載了自己與林凱恩以及江嘉敏的合照，三人疑似在郭嘉文的豪宅中，叫 和牛外送速遞到在巨型露台燒野食，飽覽美景，相當豪華！郭嘉文更用「吃貨女孩」來稱呼江嘉敏，看來二人關係越來越親密！

江嘉敏表示同郭嘉文並不熟絡。（梁碧玲攝）

點撃下圖睇疑似豪宅BBQ！

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