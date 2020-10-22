石原里美靠5大金句信念覓得幸福︰成為更好的人才談到更好的戀愛

33歲石原里美結婚絕對是近期日本演藝圈最好的消息，但也可能讓許多人心碎，畢竟她除了是TC Candler 票選的全球百大最美女星的日本第一名外，更曾在「如果她結婚我就罷工」的調查中，打敗綾瀬遙、長澤正美獲得第一名！

然而回顧過往戀情，石原里美也並非一路順遂。她曾和《朝5晚9》同劇男星山下智久假戲真做，兩人交往兩年多後於2017年11月分手。隔年4月石原里美又被拍到和網路企業社長前田裕二在沖繩旅遊，當時傳出他們以結婚為其提交往，甚至已經要籌備婚禮，沒想到2019年夏天卻被爆情變。到了今年初石原里美在節目上表示自己「現在沒男友」證實單身。

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誰也沒想到這次石原再度回到戀愛市場，迎接我們的就是她閃婚了！十月初石原大方透過手寫信證實婚訊，其中一段寫道：「我們日漸加深對彼此的了解，在一起體驗各種經歷後，我有信心可以和他一起克服任何困難。」而根據經紀公司透露，石原里美的未婚夫是一般上班族，兩人約莫是一年多前透過一對共同朋友夫妻檔認識，他們不僅衣服品味、價值觀、家庭觀都十分相似，當石原里美第一次見男方父母時，就感受到溫暖和安心感，也有了想成為這家庭一分子的想法。

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如今被視為女神的石原里美，其實早在15歲就出道，但初期在演藝圈成績也是平平，並沒有讓觀眾留下深刻印象。當時她經歷了內心十分糾結的日子，回憶過往，她說：「那時候只要有什麽不順利，就會給自己找藉口，覺得自己的生活很無趣、很難受、運氣不好等等。」直到2010年她放下一切自己去美國一個月，學化妝學穿搭，學過生活，終於帶著自信回到日本時她已經煥然一新！今天我們蒐集整理五段石原里美曾說過的發人省思的話，一起看看！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：石原聰美：「你是怎麼樣的人就會和那樣的人交往，因此要讓自己變得更好，才會談到好的戀愛！」】