53歲周海媚懶理皺紋堅拒打針　昔日女神滿口黃牙慘遭網民嫌棄

現年53歲的周海媚雖已移居北京十幾年，加上於兩年前因飽受網民惡意批評及人身攻擊，宣布退出微博。不過，她人氣依然不減，並轉陣到內地視頻網站定期上載影片與網民互動，至今亦已累積359.3萬粉絲。在最新的影片中，周海媚再次以淡妝上陣，除了皺紋盡現外，她的這一點亦遭到不少網民嫌棄！

周海媚一向是演藝界的凍齡代表，外貌常常被人大讚有少女味。（劇照）

影片中，周海媚以孖辮Look上陣逐一回答網民問題，當被到會否畏懼年齡，她就大方指：「我不怕，沒有什麼害怕的，有皺紋就有皺紋，我現在笑起來就有皺紋，怎麼了？那我就不活了？我覺得打針打到整個臉都變形，就不是自己了。我喜歡自然一點，順其自然是最好的。」

點撃下圖睇最新影片截圖！

+ 23 + 23 + 23

除了皺紋問題，影片亦影到周海媚一口黃牙，其實在兩年前，周海媚在內地劇《香蜜沉沉燼如霜》中飾演惡毒的天后，反派的角色加上她太過浮誇的演技，當年備受批評，更有網友留意周海媚時常瞪眼露出暴牙，掀起不少惡意評論，更一度登上微博的熱搜，不少網民就指周海媚昔日女神的形象早已蕩然無存。

周海媚在《香蜜沉沉燼如霜》飾演天后荼姚。（劇照）

重溫周海媚北京豪宅！

+ 17 + 17 + 17

其實周海媚入行以來多次被影到食煙，更指她有二十年煙齡。不過，在2016年她被內地委任為「2016健康北京戒煙大賽」的宣傳形象大使後，就下定決心戒煙，她更曾工作室發聲明指自己一直以身作則，從未破戒吸煙，她會一直堅持下去。

點撃下圖重溫做戒煙形象大使！

+ 7 + 7 + 7

同場加映：陳冠希寸頭Look襯紅長褲極大膽 網民指時尚品味似足黃宗澤