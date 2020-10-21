孝女鄭秀文親手為媽媽按摩　愛犬Lucky離世感悟「要趁一切還在」

樂壇天后鄭秀文（Sammi）是圈中出名的孝順女，不時都會回家陪伴父母，幾日前在父母家中時，更不忘全程戴著新口罩，非常謹慎，表示作為兒女要保持細心，多多體恤年邁父母的需要與難處，珍惜當下時光。

Sammi不時都會回家陪伴父母。（Instagram@sammi_chengsauman）

今日（21日），Sammi在IG曬出為媽媽按摩的片段，她直言由於疫情的關係，不能隨便請人回家為父母按摩，只好自己親身上陣，看得出她的手勢不錯。而前不久Sammi剛剛失去10幾年的愛犬Lucky，令她更加覺得「要趁一切還在」，父母年紀越大，自己的體會就越多，還不忘提醒大家再忙也要記得抽時間關心父母，即使有時打一個電話也好，非常有愛。

Sammi用心為媽媽按摩，最好的愛就是陪伴。（視頻截圖）

其實這不是Sammi第一次為媽媽按摩，早在去年媽媽生蛇時，Sammi就非常緊張，一直陪伴左右，幫手按摩緩解痛楚等，撐過辛苦的三個多星期。

Sammi非常錫父母。（Instagram@sammi_chengsauman）

每一次遇到難關時，Sammi總是樂觀積極地面對，同時會同大家分享很多感觸，透過言語與行動傳遞正能量，感染身邊的每一位人。