鄭秀文IG極力推薦濕疹救星　袁詠儀留言力讚：我乜都搽佢！

樂壇天后鄭秀文（Sammi）多年來都受到濕疹困擾，更自稱是「濕疹常客」，曾癢到坐立不安，甚至無法正常入睡。在結合中藥調理後，加上積極運動，改善飲食習慣，濕疹亦有所改善。

今日（24日），Sammi在IG分享麻利介紹的Brooklyn Herborium的COW FART JUICE，全天然抗菌草油，她寫到：「有濕疹的朋友，不妨試試這個。我患了濕疹十多年，塗了這個在患處幾天，感覺不錯。」其後還在hashtag中提醒患濕疹的朋友，如果要用的話先咨詢皮膚醫生，看看是否適合，相當窩心。

Sammi在IG分享自己使用的草油。（IG截圖）

Brooklyn Herborium是美國紐約布魯克林區最著名的環保護膚品，由兩位媽媽Molly同Emma創立，手工製作天然無害的的草本護膚產品，規模不大，但卻享有盛譽。。不少藝人朋友都在留言區回應，袁詠儀更大讚：「呢支好嘢，我乜都搽佢」，麻利也表示：「冇類固醇，純天然草藥成份，包括有殺菌最勁嘅Neem oil喺裡面」等，網友們也紛紛推薦。

Sammi推薦的COW FART JUICE共有三種規格，15ml、30ml、60ml，含草藥混合物，具有抗菌、抗病毒、抗真菌特性，主要針對皮疹、腳癬、指甲真菌等其他皮膚病。（官網圖片）