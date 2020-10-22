星級日日瘦│世界小姐林艷蘭勁減35磅　高峰74kg :阿爸話似大笨象

模特兒兼瑜伽導師林艷蘭（Lila）2018年曾參加香港小姐競選，後來因合約問題被迫退出，去年轉戰國際性選美賽事「世界小姐」，成功晉身前40名。Lila身高178cm，體重58kg（128磅），人生高峰體重曾重達74kg（約162.8磅），共減了近35磅，參加選美比賽圓夢。

林艷蘭擁有模特兒身高，身高58KG，身材非常勻稱，曾代表香港參選世界小姐。（IG圖片／lila_lam）

Lila 曾參選香港小姐。（資料圖片）

Lila曾到歐洲留學，一度增肥至74kg。（IG圖片／lila_lam）

Lila 接受《香港01》訪問，分享減肥動力和心得。她年少時到歐洲讀書，因為當地飲食習慣而變胖，「但在當地唔覺得自己肥，直到返香港，爸爸見到我，話我肥到成隻『大笨象』咁，我先認真去諗減肥。」Lila媽媽是瑜伽導師，在她的勸勉下，令Lila開始接觸瑜伽，配合飲食，用半年時間瘦下來。

Lila做瑜伽減肥，後來更愛上這項運動成為瑜伽導師。（IG圖片／lila_lam）

一、勤做瑜伽

Lila在媽媽的啟發下開始做瑜伽，平日收工、放假都做瑜伽，每次做2~3小時，漸漸開始見效，開始瘦下來，她說：「捱過兩一個月個肌肉酸痛就會習慣。」後來她更愛上做瑜伽。

二、168間歇性斷食 飲食以清淡為主

「168間歇性斷食」紅遍全球，不少紅星都採用這個方法來減肥。做法是一天之中16小時禁食，集中在8小時內進食。身體空腹16小時後，有機會進一步分解脂肪。

以下是她減肥期間的飲食習慣：

11時半吃早餐，以麥皮為主，配一杯植物蛋白奶昔。

下午1時吃午餐，她會帶飯上班，一般都是慢煮雞胸肉配蕃薯。

晚上7時吃晚餐，只飲湯，連湯渣吃下，多是魚和木瓜滾湯。

Lila以超fit狀態參加選美。（IG圖片／lila_lam）

三、意志要堅定：好清楚自己要減肥

減肥需要一個堅定的意志，她不諱言為了減肥，難免與朋友疏遠，Lila說：「如果成日同朋友出去食飯，會令減肥進度減慢，所以都要犧牲一下見朋友的機會，」她強調：「要好清楚自己要減肥。」

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