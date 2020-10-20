八両金帶兒子登台賺人仔　25歲八両仔近照曝光唇紅齒白似女仔

因出演周星馳電影《食神》而走紅的八両金（葉競生），目前多在內地發展，憑着其招牌冬菇頭同電影中的奇特角色，使他令人印象深刻，更因此獲得不少商家邀請四出登台。近日，他就出席內地一個樓盤活動，還帶同25歲的兒子八両仔（葉小霆）出席，父子二人再度同台引起不少討論。

八両金同兒子的髮型一模一樣。（八両金微博圖片）

八両金曾有「香港最醜男人」之稱，1995年他的兒子葉小霆出世，從小他就剪了冬菇頭同爸爸一樣，當時是一位非常萌的小男孩。但後來慢慢長大，八両仔現時已經25歲，是一位成年人了，其長相不似爸爸般有個人特色，唇紅齒白的模樣，令人難以分辨是男或是女。

八両仔（右）現年25歲，唇紅寒白乍看之下似足女孩。（張文慈微博圖片）

從張文慈上貼的照片可見，八両金身穿白色西裝外套，依舊是冬菇頭展現招牌笑容示人，看上去氣色非常好，現時66 歲同從前沒有太大分別。而在旁的葉小霆則束起了長頭髮，還化了濃妝塗上大紅色唇膏，笑容燦爛有花美男的感覺，乍看之下似足女孩絕對是雌雄莫辨。

素顏的他自然得多吧！（八両金微博圖片）

其實有不少網友都覺得葉小霆不需要化妝，作為男性呈現最自然的陽剛一面就好。而翻看他的舊照眼見不化妝的他自然得多，五官輪廓分明氣色不算太差，整體給人一種藝術家的感覺。