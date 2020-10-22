飛虎｜陳瀅即場示範與黃宗澤激烈吻戲　唔避嫌照食對方口水尾

新劇《飛虎之壯志英雄》正在拍攝，在劇中有感情戲的陳瀅（Jeannie）同黃宗澤（Bosco）更因為今次拍攝而變得老友，兩人不時合體拍片，笑料百出。日前Bosco在抖音開直播，除了直擊拍攝現場之外，更與內地網民互動，回答粉絲的問題，不過在直播期間Jeannie與Bosco態度曖昧，因而傳出緋聞！

陳瀅（Jeannie）同黃宗澤（Bosco）不時合體拍片，笑料百出！（影片截圖）

今次直播由劉佩玥（Moon）客串做主持人，她與Bosco曾在劇集《幕後玩家》中有連場吻戲同床戲，令人印象深刻，但Bosco就直言今次在《飛虎》中與Jeannie的吻戲更加激烈：「滿身都是傷，經過那場戲之後都受傷了。」之後Jeannie更拿起Bosco的人形紙牌，即場示範一次，相當肉緊！

Jeannie拿起Bosco的人形紙牌，即場示範劇中的激烈吻戲！（影片截圖）

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Bosco笑言與Jeannie因為拍劇變得熟絡，更時時被對方打，不過以兩人在直播期間的舉動來看，似乎關係匪淺！Jeannie在直播期間隨手拿起一杯檸檬茶來飲，雖然Bosco已經表明自己飲過，但Jeannie唔怕食口水尾照飲，搞到身邊的Bosco都只能無奈笑一笑。不過Bosco的粉絲對此就似乎相當不滿，認為Jeannie當着一班粉絲面做出這種事並不妥，態度太過曖昧，容易傳出緋聞！

Jeannie唔怕食口水尾，照飲Bosco杯檸檬茶。（影片截圖）

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