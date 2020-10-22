劉嘉玲關之琳疑冰釋前嫌　反目5年Post合照上演世紀大和解

昔日閨密劉嘉玲和關之琳姊妹情長達20年，可惜有傳自2015年爆出劉嘉玲獨自與關之琳台灣富商前夫陳泰銘一起行山後，令關之琳公開表示不滿，從此二人關係漸行漸遠，形同陌路。事隔5年，劉嘉玲和關之琳近日一同出席公開活動，劉嘉玲更大方曬出與關之琳合照，上演世紀大和解！

劉嘉玲和關之琳一張照片宣告破冰！（IG/@carinalau1208）

劉嘉玲除了上載了二人合照，更在限時動態Post出關之琳的個人照，並標註關之琳，引起不少網民關注。當時有指關之琳和陳泰銘在2015年爆出情變，她後來證實非分手而是離婚，剛好在宣布離婚前，陳泰銘與劉嘉玲相約去登山，讓關之琳相當介指，更直指：「他們有沒有想過別人的感受？」而好姊妹劉嘉玲聽到消息時亦表示：「我都不知道她結婚離婚，不是best friend啦！」2016年，二人曾前後腳出席毛玉萍兒子婚宴，關之琳被問與劉嘉玲同場會否尷尬時，亦不忘單打對方謂︰「應該佢會尷尬啲。」但二人目前大方合照，看來關係終於破冰，不少網民都表示祝福。

劉嘉玲更大方Post出關之琳的個人照！(IG/@carinalau1208)

點撃下圖重溫二人恩怨情仇！

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