費玉清尼姑家姐遭狠Cut生活費　棄袈裟改披喱士高踭鞋拋頭露面R撈

台灣歌王費玉清的尼姑家姐恆述法師近日頻頻上節目，造型完全睇唔出係出家人，下個月甚至已安排好要上徐乃麟節目打麻雀，她自認牌技一流，絕對能打敗徐乃麟，出家人上節目打麻雀，單睇畫面，已顛覆許多人的三觀。

恆述復出演藝圈唔係講笑，沈玉琳、Melody的《11點熱吵店》邀請她談改運， 她分享出家前桃花很旺，但不隨便招桃花：「要小心，因為有桃花劫跟桃花煞，遇到桃花煞會劫財，遇到桃花劫，有時候連命都沒了。所以想招到好桃花自己的修為要好，女生把自己活的跟蓮花一樣，蝴蝶會自動來。」同場來賓有薔薔，二人相談甚歡，原來兩人都拜濟公，話題相近一拍即合，恆述仲想收佢做女徒弟。

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不過據悉，恆述法師一直想主持節目，至今仍未獲製作單位接觸，目前只以接通告為主，然後回家後每日開直播。接通告內容葷素不忌，日前拿了當年馬來西亞粉絲送的珠寶上其他節目估價，竟值50萬台幣，而扮相上，她上不同節目換不同帽子，有時西裝、有時牛仔外套，已完全沒有出家人的樣子，不過，她認為佛法放心中，不拘泥於外在。和張菲、費玉清兩個弟弟鬧翻後，每人每月5萬金援斷糧，倒讓她現在的生活有些吃緊。

恆述法師(左起)、費玉清、張菲是台灣演藝圈高知名度姊弟檔（聯合新聞網授權使用）

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