費玉清宣布將全面退出演藝圈　盤點5首「反差萌」神翻唱

費玉清有「樂壇常春樹」之稱，不論歌藝或是在綜藝節目開黃腔帶氣氛，一樣令觀眾津津樂道。活躍在華語樂壇47年，他近日宣布將在2019巡迴演唱會結束後，全面退出演藝圈，他感觸說：「今晚也仿佛就是一個永別，我會退的乾乾淨淨。不管日後有任何召喚我再出現，我是永遠不會再出現了。」費玉清將於11月假紅館舉行告別演唱會香港站，追隨多年的樂迷可以把握機會再次感受他現場的魅力。

費玉清獨得的唱腔辨識度非常高，無論翻唱哪位歌手或是甚麼風格的流行曲，都可以把它變成是自己的作品一樣，那個反差大得被網民譽為「神翻唱」。現在盤點5首費玉清「神翻唱」作品。

獨得的唱腔加上仰著頭專注演唱的形象成為費玉清的標誌。(視覺中國圖片)

1.《青花瓷》

費玉清曾在《中國新歌聲》亮相，擔任周杰倫的幫唱嘉賓唱出《青花瓷》，讓大家有耳目一新的感覺。因為費玉清字正腔圓而且聲線明亮，與周杰倫較沉而及帶點模糊的咬字形成強烈反差。加上費玉清唱小調非常拿手，唱《青花瓷》這種中國風的歌曲更加匹配。

2. 《雪落下的聲音》

同樣是費玉清的看家本領，古色古香的唱腔與《延禧攻略》的片尾曲不謀而合。他的滑音與鼻音如中樂樂器一樣細膩，與原唱陸虎滄桑的聲線有很大差別。

3.《上海灘》

你沒有看錯，費玉清唱經典廣東歌《上海灘》，就連廣東話中的轉音、拗音也難不到他。相信大家對葉麗儀的版本也很熟悉，那份氣勢、豪情壯志在大家腦海中印象深刻。換到費玉清來演唱，反而有一種經歷過不同風浪仍然處之泰然的感覺。

4.《小幸運》

費玉清在節目《天籟之戰》翻唱《我的少女時代》主題曲《小幸運》，當時一出已經成為網絡佳話。雖然他的唱腔比較復古，與這種青春校園小品有一種不協調，卻魔性地洗腦，可能這就是所謂的「反差萌」。

5.《小情歌》

如果費玉清唱《小幸運》的「反差萌」已經讓你驚訝，那你一定要聽他版本的《小情歌》。事關費玉清將《小情歌》變成自己作品，聽多幾遍幾乎忘了原唱是蘇打綠，復古又清澈的聲線比青峰的版本多了一份玩味，比《小幸運》更洗腦。