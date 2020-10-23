Irene虛偽令時尚圈震怒！內地造型師爆合作惡劣經歷：個個驚到震

南韓女團Red Velvet隊長Irene被爆在工作時喪鬧造型師，令有15年資歷的對方被鬧到喊。晚間Irene在IG認錯，為自己「愚蠢的態度」與輕率的言行道歉。除了最初的爆料貼文有許多業界人士按讚和留言支持外，更有曾合作的內地造型師，也爆料表示「一點都不驚訝」。

該名造型師同時也有編輯的身份，在業界有15年經歷，雖然早就聽過關於Irene「目中無人」的傳聞，早有心理準備，但當下她被對方指著狂罵「在陌生的房間度過地獄的20分鐘」，最後更忍不住落淚。消息爆出SM娛樂一度噤聲，隨著Irene發文認錯，讓事件沸騰到最高點，在韓網和內地微博都登上熱搜。

Irene迅速在IG發文道歉，指對自己不成熟的行為感後悔和羞愧。（IG@renebaebae）

原爆料貼文有許多業界人士按讚和留言支持外，曾在2018年與Red Velvet合作的內地造型師也在微博發文表示：「看到這個熱搜一點都不驚訝，Irene很美，但也真的非常沒有素質（此處省略1000字）誰合作過誰知道。國內好像真的只有我給她做過造型，白長了這張臉。」

霹靂貝兒早在2018年share與Red Velvet合作的工作照，又常與高檔品牌合作，網友認為她對Irene的評價並非虛言，可信程度高，按圖即睇事件經過：

留言中她更強調：「只想說是真的，作為國外團隊只是工作一天，最慘的是身邊天天中午一起的韓國工作人員，每個人都瑟瑟發抖，整個目中無人。」而該名造型師在2018年就曾發過與Red Velvet合作拍攝雜誌封面的成果照，當時她所負責的職務就是「編輯&造型」。

不過，另一名Red Velvet所屬造型師則在IG為Irene講好說話：「人們似乎忘了事情都有表面以及未曾展現的背面，只看表面而毫不關心還未展現的背面，只看到想要看的東西」，透露了Irene在工作上的表現，「是值得信賴的隊長、有義氣的同事，但從今天開始霸凌偶像這個標籤佔據了她的表面。」

按圖睇更多Irene IG照片：

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這名造型師表示，跟Irene一起跑了很多行程，透露她所了解的Irene並非像網路上傳聞般不堪，提到自己跟其他長期和Irene共事的工作人員「都對變成獵巫般的狀況感到遺憾」，強調希望大眾能了解情況並「不是所有人想的那樣可怕」，最後也說道「但既然有人受傷，那麼錯誤就是錯誤，這也是她必須承擔的，希望她好好挺過去然後成長」。

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