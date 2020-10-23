Irene@Red Velvet耍大牌累及新戲延期上映　導演：行為超乎想像

韓國女團Red Velvet成員Irene近日陷入耍大牌、無禮貌、唔尊重工作人員的爭議，在有相關造型師爆料指責Irene後，Irene以及所屬經理人公司SM Entertainment都有發表道歉聲明。同樣受影響的更有由Irene首次擔正做女主角的電影《Double Party》，片方目前決定將會延期上映。

Irene被爆人品差，她昨日（22日）在IG上火速承認兼道歉。（電影劇照）

《Double Party》由Irene和申承浩主演，原定計劃會將下半年上映，電影由白承煥執導，講述了兩位男女主角青春成長的故事，當中Irene飾演一名在漢堡店工作的希望投考DJ的女生。

Irene昨日（22日）在微博上火速道歉。（Irene IG）

由於Irene昨天在SNS發文承認耍大牌並辱罵造型師，並稱她現在非常後悔自己輕率的舉止和愚蠢的態度，傷害到了其他人，今後她一定會謹慎言行，不再犯下這樣的錯誤。而SM Entertainment方面表示，Irene已跟該名造型設計師見面並道歉，更會加強對藝人的管理，避免同樣事情再度發生。

Irene被爆出對造型師極冇禮貌。（Irene IG）

近日更有有相關電影工作人員在網上爆料「最近跟位出名靚女的朋友拍了電影，長時間在這圈子工作，已經跟數不清的演員們合作過，但這位朋友真的是超乎想像，以為她對電影拍攝現場不熟悉才會這樣，以『敏感』的詞語來包裝、合理化自己的行為，真的是了不起的能力，叫經理人如何不傷心呢？」最後更加上一句︰「所有工作人員都說了……該爆的終究會爆出來」。

有電影相關人士同樣在網上爆料。（網上圖片）

不過今日（23日）《Double Party》電影方面表示以上爆料的電影工作人員並不是該電影的相關人士，更講到「與製作公司一同向相關工作人員一一確認過，最終確認寫這篇文章的人並不是《Double Party》的工作人員。」片方及後補充，電影延期是考慮到當前電影市場不景氣等原因，跟近日「Irene耍大牌」的事件沒有關係。

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