范冰冰造型師否認幫白冰借高定　一線女星先有資格着Elie Saab？

內地女星白冰早前出席第七屆絲綢之路國際電影節時，以一身Elie Saab銀色高定禮服上陣，仙氣造型備受讚賞。不過日前突然爆出該禮服是白冰的造型師透過不當渠道獲得，品牌公關更要求刪除照片，隨後有網民猜測是范冰冰的造型師閔塔鯊幫白冰借的，但閔塔鯊即刻發微博否認：「白冰who？I don’t know her。」事件掀起熱議！

內地女星白冰早前以一身Elie Saab銀色高定禮服，出席第七屆絲綢之路國際電影節。（微博@白冰）

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黎巴嫩殿堂級品牌Elie Saab以仙氣女神裙見稱，在時尚圈的地位舉足輕重，更深受女星喜愛，但這個品牌的高定禮服不輕易借出去，可以穿上Elie Saab的女星更是屈指可數，只有一線女星或在時尚圈地位崇高的才能穿上。而白冰當日所着的正是品牌於上個月剛剛發布的最新高定系列，照計以她的知名度及地位應該難以借到，除此之外，她更擅自將裙擺改短，不少網民都狠批她毀了設計師的心血，更拉低了品牌的形象。

Angelababy（楊穎）早前穿上Elie Saab的2020春夏高定系列出席國慶中秋晚會。（微博@楊穎工作室）

作為頂級設計師品牌的高定禮服，過往有不少當紅女星包括章子怡、鞏俐、張曼玉、劉嘉玲、舒淇、范冰冰、李冰冰、Angelababy（楊穎）等在出席頒獎禮或重要活動時穿過，當中范冰冰更多次着上Elie Saab的仙氣禮服踏上紅地氈！

范冰冰多次着上Elie Saab的仙氣禮服踏上紅地氈！（Getty Images）