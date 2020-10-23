侯佩岑打入台灣名媛圈組「十全十美媽媽團」　上流太太非富則貴

台灣天王周杰倫太太昆凌早前因為在IG Stories Post出一張彩虹圖而掀起熱議，事緣原來周董舊愛侯佩岑早在7月時已經分享過同一張相，惹來昆凌「偷圖」的嫌疑。事後侯佩岑出席活動時就答道：「其實沒關係，美圖大家共享啦。」高EQ的回應獲網民大讚大方得體！被譽為「台灣第一美女主播」的侯佩岑曾因為媽媽與有婦之夫發展婚外情而備受爭議，但如今已經成功打入台灣名媛圈，日前她在IG Post出一張與好姊妹聚會的合照，相中十位靚媽個個猛料！

侯佩岑日前在IG Post出一張與好姊妹聚會的合照，相中十位靚媽個個猛料！（IG@houpatty）

侯佩岑與王力宏太太李靚蕾（左）及陶喆太太江佩蓉（右）私交甚篤。（IG@pennychiangchiang）

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相中個個非富則貴，除了王力宏太太李靚蕾、林志穎太太陳若儀、陶喆太太江佩蓉之外，其餘幾位都是台灣名媛圈的一份子。但網民就將焦點放在侯佩岑同她身邊的關穎身上，事緣侯佩岑的媽媽林月雲當年曾是有婦之夫侯世宏的「地下情人」，未婚懷孕誕下侯佩岑，分手後她再與已婚富商邱嘉雄發展婚外情，而邱嘉雄正正是關穎的姨丈。關穎曾在2009年出書《上流感》，當中寫道：「我聽過一個有小孩的女人，被一個富商長期包養，連不是親生的小孩都喊他Daddy，那小孩後來在美國念名校、開名車，只跟上流社會的第二代來往，就像她也是那個家族的一份子。」被指是影射侯佩岑同媽媽林月雲。

侯佩岑媽媽林月雲與已婚富商邱嘉雄發展婚外情，被指是「小三」。（視覺中國）

侯佩岑同關穎由昔日冤家變成好姊妹！（視覺中國）

雖然關穎否認自己書中提及的是侯佩岑，但兩人的冤家關係就為人津津樂道，不過近年她們經常與一班名媛貴婦朋友聚會，更由昔日冤家變成好姊妹！有「台灣第一千金」之稱的關穎是日盛金控董事長的千金，外形出眾的她曾入娛樂圈發展，參演了多部偶像劇，更憑電影《向左走向右走》入圍角逐金馬獎最佳女配角。2013年關穎與男友朱志威結婚，婚後誕下三個仔女，她更經常在IG分享富貴生活。

有「台灣第一千金」之稱的關穎是日盛金控董事長的千金，外形出眾的她曾入娛樂圈發展，參演了多部偶像劇。（視覺中國）

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而台灣名媛圈除了以關穎為首的「日盛幫」之外，還有以蔡依倫蔡依珊姊妹為首的「紅豆幫」及以孫芸芸為首的「微風幫」。相中十位靚媽組成的「十全十美媽媽團」就集合了「紅豆幫」中的蔡依倫及林牧潔，蔡依倫是台灣紅豆食府千金，而林牧潔是威騰船務千金，嫁給了蔡家大公子蔡篤清。至於站在後排的香蜜拉及陳妍嵐同樣出身名門，外形亮麗的香蜜拉家族在巴西經營五金生意，身家雄厚，陳妍嵐更是新一代氣質名媛，是國民黨第一副主席江丙坤的長媳。雖然「媽媽團」中大部分都是全職媽媽，但位位氣質同顏值出眾，更不時開Party、歎下午茶，名媛生活令人羡慕！

蔡依倫（左二）是台灣紅豆食府千金，阿嫂林牧潔（左一）是威騰船務千金，兩人與關穎關係密切。（IG@kwanterri）

香蜜拉（左二）家族在巴西經營五金生意，身家雄厚。（IG@samirasung）

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