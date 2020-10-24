吳家樂唔信「忠忠直直終需乞食」　效力無綫27年想離巢尋改變？

現年48歲的吳家樂（Carlo）大學畢業回港就加入無綫（TVB）電視音響部門，後來轉職幕前就讀1994年的第7期藝員進修班；入行27年，早年多數做主持工作，近年就以拍劇為主，演出角色雖戲分不多，但憑《愛．回家》中的「梁彥芬（涼粉） 」及《城寨英雄》中的惡霸「春美哥」亦成功入屋，並在2016年奪得《萬千星輝頒獎典禮2016》「專業演員大獎」。

吳家樂在個人IG上載一張在化妝間的自拍照，說起：「現在真的需要作出一個重要決定。」（IG／＠ngkalokcarlo）

今日（24日），吳家樂忽然在個人IG上載一張在化妝間的自拍照，並寫道：「27年了，對自己來説，現在真的需要作出一個重要決定。這幾個月來重複問了自己很多的問題。我總不相信『中中（忠忠）直直終須（需）乞食』，我身邊還有很多錫我嘅人。還感謝無論我作出任何決定，我嘅家人都全力支持。我心中的『火』從來沒有熄滅！」

這段文字引來一班好兄弟留言，陳山聰說：「加油兄弟！」王賢誌說：「Wow！咁就27年，我仲記得我第一日入TVB同你一齊試鏡嘅日子，加油兄弟！」梁思浩鼓勵道︰「無論你的決定如何？我都百分百支持你。」吳家樂這段文字被指是離巢無綫的先兆，而他接受《香港01》查詢時卻沒有正面回應事件：「合約還未完，只是想在工作和家庭上取得一個平衡！」