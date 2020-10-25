【中國新說唱3】張靚穎隊GALI首個晉級　全國4強得1人非川渝人士

內地綜藝節目《中國新說唱》第三季於日前結束半決賽，張靚穎、吳亦凡、潘瑋柏、GAI周延廠牌各自有一人進入最後四強，除GALI之外，KAFE.HU、李佳隆、王齊銘均來自川渝地區，之前淘汰的威爾、AnsrJ、Mac Ova Seas等亦都是四川人，在節目中也不乏聽到川渝方言的說唱，連主理人GAI以及張靚穎也都來自四川，令網友不禁好奇，為什麼川渝說唱如此厲害。

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首先，川渝地區都是以西南方言為主，自帶江湖氣息，很有街頭風格，偏僻詞彙較多，有時轉彎抹角的罵詞說起上來朗朗上口之餘，又氣勢十足。同時，「語言攻擊」在川渝非常常見，嘴巴特別厲害，會被當地人叫作「牙尖」，可以理解為牙尖嘴利之意，你話我一句，我必話返你，頗有battle的感覺，自然地形成一種flow。所以有時在聽四川方言的Rap時，會感覺有些兇狠。

被譽為「哈圈徐志摩」的KAFE.HU是Rap界的另類存在，風格獨特，歌詞有深度，一首《沉都》圈粉無數，是一位元老級人物 。（微博@咖啡壺kafe_hu）

其次，四川話發音吐字較扁平，聲調唱起來比較流暢，容易押韻，很適合trap。就拼音而言，四川話的韻母o同e是發同一個音，ao有時會發o的音，ue同發o音；除此之外，四川話不分前後鼻音，即聲母l、n不分，韻母ing、ang、eng都會發成in、an、en音，且部分地方不分平翹舌，即聲母zh、ch、sh基本都發z、c、s，由此看來，川渝的很多韻母發音都可以合成一個音，因此韻腳更加多元化。

所有後鼻音均發與前鼻音同音。（知乎）

再者，川渝地區比較開放，接受不同意識形態、文化、性取向等，好似成都就是有「Gay都」之稱，且巴蜀文化底蘊深厚，「詩仙」李白、「詩聖」杜甫都曾在四川生活多年，「東坡居士」蘇軾也是四川人，文壇泰斗郭沫若、巴金，畫家張大千等古今不少名人都來自四川，還有20世紀人類最偉大的考古發現之一「三星堆遺址」以及眾多古城等……可謂人傑地靈，人才輩出。川渝方言將文化與生活相結合，帶有強烈的民族特色，頗有樂趣。

李佳隆是奪冠大熱人選。（微博@JelloRio李佳隆）

最後，成都廠牌CDC是國內頂尖的說唱團體，早起已經走向國際，同韓國、美國等多個國家的Rapper合作，遙遙領先於其他廠牌；而重慶廠牌GOSH在GAI奪冠後也隨之躍起，成長速度驚人，兩個廠牌都為川渝做到了文化輸出，且在海外擁有一定的知名度，也因此令川渝的Rapper受到更多關注。

AnsrJ是CDC成員之一。（微博@劉靜寧AnsrJ）