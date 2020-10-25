節目巡禮2021｜22套劇晒冷　《金宵大廈2》《刑偵日記》令人期待

今晚TVB播放《TVB節目巡禮2021》，先預告來年的矚目大劇《刑偵日記》、《金宵大廈2》、《兒科醫生》、《白色強人II》等，當然還有一些相信今年年尾會播出街的劇集，例如《踩過界II》和《使徒行者3》，不過小品劇《香港愛情故事》在預告中竟然刪除了部分內地已播出的床戲和激情對白，有少少失望！

立即睇今次新劇重點！

《換命真相》

+ 23 + 23 + 23

《超能使者》

+ 20 + 20 + 20

《BB大晒》

+ 17 + 17 + 17

《失憶24小時》

+ 25 + 25 + 25

《七公主》

+ 41 + 41 + 41

《伙記辦大事》

+ 16 + 16 + 16

《白色強人II》

+ 26 + 26 + 26

《踩過界II》

+ 17 + 17 + 17

《刑偵日記》

+ 34 + 34 + 34

《金宵大廈2》

+ 27 + 27 + 27

《香港愛情故事》

+ 19 + 19 + 19

內地版：

+ 17 + 17 + 17

《陀槍師姐2021》

+ 11 + 11 + 11

《兒科醫生》

+ 21 + 21 + 21

《愛美麗狂想曲》

+ 5 + 5 + 5

《智能愛(AI)人》

+ 6 + 6 + 6

《堅離地愛堅離地》

+ 2 + 2 + 2

《一笑渡凡間》

+ 2 + 2 + 2

《大步走》

《食腦喪B》

+ 2 + 2 + 2

《異搜店》

+ 2 + 2 + 2