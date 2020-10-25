節目巡禮2021｜22套劇晒冷　《金宵大廈2》《刑偵日記》令人期待

撰文：黃梓恒
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今晚TVB播放《TVB節目巡禮2021》，先預告來年的矚目大劇《刑偵日記》、《金宵大廈2》、《兒科醫生》、《白色強人II》等，當然還有一些相信今年年尾會播出街的劇集，例如《踩過界II》和《使徒行者3》，不過小品劇《香港愛情故事》在預告中竟然刪除了部分內地已播出的床戲和激情對白，有少少失望！
立即睇今次新劇重點！
《換命真相》
+23
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《超能使者》
+20
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《BB大晒》
+17
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《失憶24小時》
+25
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《七公主》
+41
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《伙記辦大事》
+16
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《白色強人II》
+26
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《踩過界II》
+17
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《刑偵日記》
+34
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《金宵大廈2》
+27
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《香港愛情故事》
+19
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內地版：
+17
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《陀槍師姐2021》
+11
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《兒科醫生》
+21
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《愛美麗狂想曲》
+5
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《智能愛(AI)人》
+6
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《堅離地愛堅離地》
+2
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《一笑渡凡間》
+2
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《大步走》
《食腦喪B》
+2
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《異搜店》
+2
+2
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