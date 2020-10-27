多圖｜林芊妤着Bikini打卡被囝囝攝鏡　網民︰你確定生過孩子嗎？

林芊妤（Coffee）和囝囝翟德彥（翟伯伯）在網絡上人氣高企，雖然日前Coffee正式停止更新囝囝的IG，但大家依然可以在Coffee的個人IG看到翟伯伯的生活點滴，一解粉絲們對他的思念！近日，Coffee在IG貼了幾新相，她趁着放假帶同囝囝出海玩，她穿上鮮紅色Bikini，大騷好身材和腹肌線條，她本想打個卡，但被翟伯伯攝鏡亂入，走上前想攬住媽媽，Coffee就顯得狼狽又尷尬。

Coffee想影靚相，但就被囝囝攝鏡了。（Instagram@coffee89921）

Coffee留言寫道︰「其實我想影張相。翟伯伯：雖然ready但我都係好驚呀 #從未落過水從來都沒有 #明明前一個post仲好勁咁」，原來可愛的翟伯伯是怕落水，Coffee更在回覆網民時透露他怕水故不肯落水玩，所以連泳褲也沒有換，就穿紙尿片當泳褲。網民更有留言大讚Coffee身材好︰「Coffee好索，身材超好」、「你確定你生過孩子嗎？omg」、「你又fit咗」、「索爆」、「完美的身材」等，相信她在保持身形方面也下了一番苦功！

上一個Post的翟伯伯做足游水準備，但最後還是不肯落水。（Instagram@coffee89921）

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同場加映︰多圖︱陳婉衡着運動衫凌空一字馬 簡淑兒激讚：好勁！

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