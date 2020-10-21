家居．築則｜千呎屋全白裝修好單調？　感覺簡約勁有空間感

無綫財經台節目《家居．築則》介紹不同家居設計個案，最新一集介紹一個過千呎單位，特別之處是全屋少有地以白色為主調。

家具、牆身都是有俐落直線和橫線。（《家居．築則》電視截圖）

屋主偏愛白色，所以選擇是全白裝修單位，除了牆身是白色外，大型家具和小型裝飾都是白色，類似極簡風格，但就有一些木質材料做點綴，成為簡約風格，感覺比極簡風格溫馨一點。設計師用了木地板去平衡全白的感覺，同時他選用的白，是暖白和奶白，較為適合家居設計，令客廳素淨得來，同時有溫暖氣息。原來把白色窗簾打開後，是黑色窗框，因為屋主大多數都是晚上才在家，如果用白色窗框，感覺突兀，所以用黑色，配合到晚上景色。

主人房有樓景，而且也是三邊落床。（《家居．築則》電視截圖）

高和平坦的天花有助提升單位空間感。白色除了可以帶來明亮感覺外，更可以修正先天缺憾，原來舊圖則有很多橫樑和延伸結構奇怪，會有凌亂感覺，所以設計師用假天花修飾和做延伸，如從客廳延伸到飯廳、由飯廳延伸到偏廳。而冷氣裝飾的線條，也刻意做到修正單位橫樑結構，他們又盡量令天花線條只有平衡和垂直線去弱化橫樑的凌亂感。此外，他們加了燈槽和假天花去修飾，提高層次感，加上天花滲燈。本來的圖則一入門就是儲物室，而且儲物室把客飯廳分開，設計師把儲物室位置搬去別處，令到整個廳呈L形，地方更好用。在偏廳有隱藏門通往睡房，設計師把兩間房打通成一間特大主人套房，空間感十足之餘，床放房正中，也可以欣賞到靚景。

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