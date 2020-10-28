野生周杰倫低調遊宜蘭夜市夾公仔　全條街熱播成名金曲迎天王

因為疫情許多市民都改為國內旅遊，連天王周杰倫「周董」也不例外，昨天他與多名友人嗨玩宜蘭，入夜熟門熟路逛了宜蘭市的東門夜市。雖然全程戴上口罩防疫，但仍被眼利民眾認出，整條街商家同步串連，播起他的多首成名曲，宛如為巨星降臨度身打造，熱情的周董還在IG曬相分享：「這位東門夜市理事長說要整條放我的歌，謝謝支持啦！」

周董昨天在IG貼出多張他到宜蘭出遊照片，同行的魔術師陳冠霖不改搞怪本性，在清水地熱嗨玩借位梗，周董還大讚陳是「魔術高手中的高手」，笑翻眾人。

晚間一行人踏入東門夜市，起初夜市商家已經接獲情報周董將大駕光臨，但直到晚間8時許都不見人影，後來商圈理事長王紳佑串連商家，統一播起周董成名曲，整條街宛如為周董現身量身打造，最後9點許碰到巨星大駕光臨：「真的是周董！」

王紳佑笑說，周董不僅大歎夜市小吃，見到娃娃機還愛不釋手，不過因為全程戴著口罩，很少人認得出來周董在這，許多好友都是看到觀光IG，才知道周董低調現身東門夜市。熱情的周董雖然低調，但他仍在自己IG貼上動態，在夜市招牌前貼上「要逛這個嗎？」還熱情與王紳佑合照：「這位東門夜市理事長說要整條放我的歌，謝謝支持啦！」

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