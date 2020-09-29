「亞洲舞后」蔡依林（Jolin）剛度過40歲生日，雖然事業發展如日中天更屢創人生佳績，但她自2016年與年輕4歲的混血男模錦榮結束6年戀情後，感情生活卻空白了4年。然而，蔡依林過往的愛情失敗沒有減少她內心對愛情的渴望，亦坦言「女人四十」更應學會放鬆不執着。

蔡依林（Jolin）剛度過40歲生日，圈中不少友人也為她一同慶生。(jolin_cai@IG)

蔡依林（Jolin）的人生或許就像一本勵志的教科書，她永遠不會認輸也不會否定自己的可能性，面對批評她總是想方法修正。她曾被笑指很肥，便短時間全天侯瘦身至僅39公斤，難怪網絡上老是常出現「只有蔡依林能超越蔡依林」這一句說話。

而出道21年的蔡依林不斷創造屬於自己的奇跡，四度攻蛋，去年舉行的「Ugly Beauty」世界巡迴演唱會，六場更是全場爆滿，專輯《Ugly Beauty》更在金曲獎拿下年度最佳專輯，更為蔡依林40+前的人生立下美好的里程碑，而某個年齡有時就是心境的分水嶺，彷彿跨過了那一條線，人生變得再也不同，亦多了一種對人生以至愛情的灑脫。

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三段戀情換來唏噓結局 每段戀情不是天王便是男神帥哥

蔡依林（Jolin）雖然事業發展如日中天更屢創人生佳績，但她在愛情路上卻不是十分的如意。(jolin_cai@IG)

蔡依林出道多年最為人熟悉的便是與天王周杰倫的「雙J戀」、「國民老公」彭于晏的低調3年情和錦榮六年的「VJ戀」。數算蔡依林與周杰倫的「雙J戀」時，有傳兩人因合作歌曲《你怎麼連話都說不清楚》漸生愛意，兩人不時在音樂作品互相交流合作，也經常擔任彼此演唱會的嘉賓，雖兩人沒有正面承認戀情，但兩人早已被傳媒認定是「金童玉女」，可惜最後卻因周杰倫被拍到與侯佩岑親密摟肩同遊日本而戀情告終。

蔡依林出道多年最為人熟悉的緋聞，便是與天王周杰倫的「雙J戀」 (VCG)

「周侯戀」曝光後，蔡依林向傳媒透露這是她談過最誇張的戀情，也算是承認與周杰倫的戀情。往後，蔡依林亦在2006年被傳與「國民老公」彭于晏低調發展，更被傳媒拍到深夜前往男方家中，那時戀情才正式浮面，但最後這段戀情卻因為男方經紀公司不斷的阻撓之下，有傳戀情於2008年被迫結束。度過兩年感情空白期的蔡依林與年輕4歲的錦榮於2010年合作拍攝《玩愛之徒》MV而擦出愛火，這段最萌身高差的的「VJ戀」雖然初期不被外界看好，皆因一位是歌壇天后，另一位卻是寂寂無名的混血男模，因此錦榮亦從此被外界冠上「后的男人」。

蔡依林與年輕4歲的錦榮於2010年合作拍攝《玩愛之徒》MV而擦出愛火。(copyninja@IG)

不過，蔡依林曾經歷父母離婚的打擊，面對婚姻亦缺少推動力與信心，但錦榮卻是對婚姻與家庭有無限憧憬的男人，渴望能早日成家生兒育女，也說自己的婚姻觀很傳統，但蔡依林亦曾多次對外表示自己沒有結婚的打算，也算是不婚一族，最後兩人也因為戀愛觀上的分歧而唏噓分手。或許婚姻是很多未婚女生的憧憬，也代表着某一種夢想的追尋；但婚姻亦是不少已婚女性的枷鎖，也代表着對現實的一種認命，對蔡依林來說她的人生已經夠豪華了，不戀愛和不結婚也是一種選擇，亦是對人生以至愛情的一種灑脫。

「女人四十」智慧：坦然放下執着 想要成為女王靠自己

「亞洲舞后」蔡依林（Jolin）的人生不斷追求學習與進步。(jolin_cai@IG)

蔡依林素有「亞洲舞后」之稱外，除了在舞藝與歌藝鑽研外，她亦經常從多方面豐富自己的人生經歷，以往她除出版英文工具書外，亦曾學習過藝術體操、鋼管舞、瑜珈與鋼管舞等。近年她對翻糖蛋糕感到濃厚興趣，更在2016年出道成為「蛋糕師傅」，她所創作的翻糖蛋糕更曾獲得國際銀獎認證，而她亦從製作蛋糕的過程中，悟出一套屬於自己的「蛋糕哲學」。

剛開始失戀一定會有很多種階段，或許埋怨，或許覺得自己不夠好，但是愛情和親情不一樣，一分開就很像仇人，其實我真的覺得時間會淡化很多，我現在回頭看我失戀那時候的自己，我就發現，欸！其實好像沒有這麼嚴重。 蔡依林（Julin）

蔡依林出席節目《蛋糕哲學》被傳媒問到如何走過失戀時，分享到就算失戀也不代表是失敗。(節目《蛋糕哲學》截圖)

蔡依林出席節目《蛋糕哲學》被傳媒問到如何走過失戀時，談到自己的失戀經歷也與常人一樣，一開始總會埋怨為何自己會分手，也會認為自己本質上根本是不夠好，想找到原因去解釋問題，她更一度哽咽地說：「感情的失敗，不代表你整個人都失敗。」反而更需要感謝這個不完滿的經歷，因時間會淡化負面情緒，最後事實證明走過失戀後，自己是可以從當中勇敢堅強地站起來，那時便會發現其實失戀了，也沒什麼大不了。

現在好像更坦然更放鬆，放掉很多目標的追求，跟30歲的時候不太一樣，30歲還是覺得我要完成什麼東西，現在沒有這麼強烈的非要不可，我覺得比較沒有那麼執着的時候，很多事情反而比以前更快速決定跟行動。 蔡依林（Jolin）

蔡依林（Jolin）認為在感情世界中，自己絕對可以給自己溫暖。(節目《蛋糕哲學》截圖)

踏入40歲的蔡依林豁然看待年齡，以輕鬆心態面對過往的愛情痛楚，放下以往種種的執着，坦然的心情反倒可勾起對未知的人生路的各種幻想與期待，也像她在節目中說到：「你不一定可以成為某一個人的公主，但是你絕對可以成為感情世界裏面的內心豐富的國王、女王。」即使單身一人，身邊沒有寵愛自己的男人亦無問題，自己亦可當寵自己的那一個人，鼓勵失戀的人拋去感情創傷，繼續向前走。

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