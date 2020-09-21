周杰倫IG發文令1.7億豪宅再曝光　有三角鋼琴仲有極奢華空中花園

台灣天王周杰倫自3歲開始學習琴，讀書時也是主修鋼琴，副修大提琴，有過人的音樂才華。日前，他在IG貼出一段片段，只見他在家彈三角鋼琴，一臉陶醉地大騷琴技。他發文寫道︰「深夜鋼琴，猜猜是哪首曲子。」網民除了大讚他的琴技外，又有網民留言指摘︰「吵到鄰居了」，不過周杰倫竟回應︰「我有想過，但我家沒鄰居，謝謝。」讓網民大呼真「真的太霸氣」！

周杰倫在IG貼彈琴片，非常帥氣。（Instagram截圖@jaychou）

周杰倫的這個舉動又再令人留意起他的豪宅來，事實上，周杰倫於2015年豪擲6.6億新台幣（約1.7億港幣）購入台北大安區的「和平大苑」的37和38樓頂樓複式單位作為跟昆凌婚後住的地方。屋內面積超過9,500呎，周杰倫還花盡心思豪裝，建築師將屋內的空中花園打造成360度零死角景觀台，可以觀望整個台北市，環境怡人。豪宅大堂設計由意大利國寶級大師Lorenzo Tondelli打造，而6米巨型水晶吊燈以及石材雕刻均由意大利空運到台灣。

周杰倫和太太昆凌。（Instagram@jaychou）

周杰倫霸氣回覆。（Instagram截圖@jaychou）

據知，建築商元利建設老闆、全聯實業董事長林敏雄在該樓盤完工前，想預留頂樓複式戶自用，不過，周杰倫派代表到「和平大苑」參觀後，表示非常喜歡該單位，決定買下，林敏雄董事只好割愛讓給他。

點擊下圖看更多周杰倫豪宅的圖片︰

+ 6 + 6 + 6

點擊下圖看更多靚相︰

+ 30 + 30 + 30

同場加映︰同事三分親｜20位演員去晒邊？ 近半淡出香港娛圈有位曾年薪百萬

同事三分親｜20位演員去晒邊？ 近半淡出香港娛圈有位曾年薪百萬