自爆「懷疑周杰倫係哥哥姜大衛私生子」　爾冬陞︰特地查出生日期

知名大導、香港電影金像獎協會主席爾冬陞，近日出演內地綜藝節目《演員請就位》第二季，頻頻引起話題。今次繼「爾冬陞年輕時好帥」後，又有「爾冬陞曾懷疑周杰倫是姜大衛私生子」的關鍵句登上微博熱搜榜首！

有網民翻看爾冬陞早年的訪問，他竟然曾講到「自己懷疑過周杰倫是哥哥姜大衛的私生子」，更有特意查了周杰倫的資料！

爾冬陞因出演《演員請就位2》成為了內地網民近日的焦點人物。（影片擷圖）

早前內地網民對於爾冬陞、秦沛和姜大衛為同母異父的親兄弟已感到大為出奇，因為媽媽當年再婚嫁人，誕下爾冬陞。兩位哥哥都是演員，爾冬陞同樣因為出眾的外形和演技，一躍成為男主角，紅極一時。

1971年24歲的姜大衛當《新獨臂刀》男主角，當時紅極一時。（網上圖片）

在當年的訪問中，爾冬陞表示自己非常真摯地懷疑過︰「究竟周杰倫是不是姜大衛的私生子」，他自言在第一次見到周杰倫後，感到非常震驚，因為周杰倫像極了姜大衛年輕的時候。

爾冬陞：「他完全就是我哥年輕時啊，我還特地查了下他的出生年月，往前倒10個月，我哥還真在台灣！」

網民認同周杰倫跟姜大衛相貌相似。(中央社)

事實上，姜大衛跟周杰倫相差32歲，的確生得出周杰倫！另外，周杰倫在2013年自導自編自演的電影《天台》中，周杰倫找來姜大衛來演他的老年，原來是因為周杰倫跟劉偉強等香港導演合作時，曾聽說自己跟後生時期的姜大衛很相似，及後再上網翻查資料，才知道大前輩的厲害，冒昧請姜大衛來客串，周杰倫都笑指自己有點不好意思。

點擊睇姜大衛同周杰倫有幾似：