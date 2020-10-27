錢國偉病逝｜結義兄弟鄭伊健出錢支援藥費　識於微時一盒飯兩份食

現年58歲的無綫前監製錢國偉自從去年八月完成《澳門小姐2019》工作後，突然絕跡幕前，今日（27/10）突然傳出錢國偉的死訊，據知前一晚已經有許多圈中朋友趕往醫院見他最後一面。

錢國偉與陳宛蔚於2015年結婚。（視覺中國）

錢國偉於今年5月傳出患上重病，曾有消息指他患上胰臟癌，及後他亦公開承認曾割了膽。據知錢國偉發現患上胰臟癌後，曾到日本接受「免疫治療法」，花費巨大，其好結義兄弟鄭伊健曾仗義支援醫藥費，亦遍尋名醫為為他對抗病魔，有消息指曾志偉亦有份相助，並為錢國偉拜佛，亦請了高僧求得保命佛珠。

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其實錢國偉與鄭伊健識於微時，二人早在TVB時期認識，曾有報道指他們因為收入微薄而一個飯盒兩份分。2010年錢國偉惹上貪污官非，伊健即時找律師為他保釋，更準備一密封的貨車接走錢國偉。除此之外，錢國偉離開TVB後，亦曾擔任不少演唱會的監製，包括鄭伊健的個人演唱會以及「古惑仔」的全國巡迴演唱會等等，互助互勉。

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錢國偉是「友情歲月」演唱會的監製。（網上圖片）

錢國偉在受訪時曾說過，自己與李克勤、鄭伊健、吳婉芳、李家聲、梁佩瑚等人特別好感情，其後結義，錢國偉排第六，李克勤則排第七，一班人經常結伴去玩。其實錢國偉在圈中的人緣很好，除了上述幾位之外，方力申、古巨基、Big Four等人都非常老友。

當年錢國偉扮PSY翻拍《江南Style》MV，一班古惑仔、曾志偉以及古巨基亦有參與：