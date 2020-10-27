【錢國偉病逝】鄭中基發文感謝故友：望你去到舒服嘅地方發揮才能

監製錢國偉今日（27/10）在養和醫院病逝，終年58歲。

鄭中基日前出席ViuTV《暖男爸爸》活動。（資料圖片）

與錢國偉是好友的鄭中基（Ronald）今日也有在社交網站發文懷念和感謝：「因為你先有美女廚房，亦都因為美女廚房，造就到我同Edmond（梁漢文）、小方（方力申）喺工作上最成功嘅代表作，感謝你！希望你依家去到舒服嘅地方繼續發揮你嘅才能，令大家繼續咁開心！」2020實在太多不愉快的事情發生，Ronald亦忍不住爆粗「FXXK 2020」，最後他hashtag說「#大家都要保重」、「#大家都要健康」

錢國偉婚禮相：

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錢國偉暴瘦相：

《美女廚房》經典相：

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錢國偉微博相(圈中多老友, 同藝人合照, 演唱會製作)

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《歲月有情2016》演唱會夾Band Cap圖：

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