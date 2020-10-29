專訪｜被外界標籤為富二代　戴祖儀還擊︰你邊隻眼見到我唔憂做？

戴祖儀（Joey）近年積極作多方面發展，除了做藝人外，更成為一個收藏家。近來她的藝術展覽公司更與瑜伽中心和本地藝術家合作舉辦展覽，希望將運動和藝術結合，帶來新火花。現年25歲的Joey大學是讀法律系出身，有傳她的家境也不錯，如今涉獵藝術界，難免給人「富二代」、「離地」等印象，Joey接受《香港01》訪問時，否認自己是富二代，表示只是希望在自己的興趣上發展。 攝影︰陳順禎 場地︰Let's fit瑜伽中心

Joey現在是收藏家。（陳順禎攝）

藝術收藏一向給人的印象應該是「昂貴」、「高深」等等，Joey認為物品的價錢不太重要，最重要是對它有沒有感覺，跟它有沒有聯繫，她指︰「我覺得價值係一個其次，當你好鍾意嘅時候，就算好貴，我覺得之後可能冇錢食飯，我咁鍾意，我都會選擇去買。」被問到買過最貴的收藏，Joey指她在美國買過一幅畫，大概是50至60萬港幣。不過她強調自己沒有「煩」過家人，將想買的東西變成工作動力，靠自己賺錢買。這樣的說法，難免會給人「離地」的感覺，但Joey否認自己是「富二代」，她表示︰「我唔覺得自己係富二代，我純粹係屋企好幸福，可能未必需要擔憂好多嘢，但係我覺得主要係睇嗰個人係咪有心去工作，係咪有心去增值自己。」

Joey經常做運動Keep Fit。（Instagram@joeythyee）

對於外界的評論，她覺得應該去吸收有建設性的意見，例如外界說她「唔憂做」，她就回應道︰「我就會話『你邊隻眼見到我唔憂做啊？』我起身又應該會早過你，瞓覺我又遲過你，我又做好多嘢都係靠自己嘅努力去達到我自己想要嘅，我覺得大家對唔憂做呢個定義係咪太含糊？」Joey又覺得有一小撮人對於自己不認識一件事感到「好型」，她直說︰「無知唔係一件值得自豪、值得驕傲嘅一件事，反而你真係要去了解呢件事，你真係由呢件事出發，之後帶出一啲譬如你覺得係你想講嘅評論，無論嗰啲評論係正面定反面，但你首先認識咗先去講，咁起碼成件事先唔同，大家先可以有一個進步。」

Joey直言有置業煩惱，曾向媽媽借錢做首期，但被媽媽拒絕，所以她唯有靠自己，目標是十年內置業。（陳順禎攝）

原來Joey的家人一開始是反對她入娛樂圈的，他們希望她做跟法律相關的行業，工作會穩定一點，最後家人也被她說服到。她承認自己其實比很多人幸運，「其實我一路都好感恩，我覺得so far我由出世到而家，我經歷嘅嘢，我全部都覺得係好值得感恩嘅經歷。」其實性格和外表討好的她，原來讀書時也有過一段黑暗日子，因為小學時是轉校生，所以曾被欺凌，排擠她、幫她改花名等等，但有過那段日子，她覺得反而學會了堅強、待人處事和看人臉色，「我而家睇返，我就會覺得全部都係一個成長，就算嗰個時候我真係好唔開心，好傷，每一日返學都係一個惡夢，但係起碼我而家睇返，我覺得嗰段時間係學到好多嘢。」

Joey為興趣開了藝術展覽的公司，她坦言「未回本」，她說︰「希望蝕錢唔好蝕太多住」。（陳順禎攝）

收入方面，Joey自爆原來一開始是沒有給家用的概念，她覺得如果家人需要錢，隨時可以問她要，直到有一日她媽媽跟她說，希望她有一個負責任、感恩家人的心，她才反思自己，她說︰「聽完之後我就明白，原來我一路以嚟冇做呢件事，其實我媽咪心入面都唔開心，佢唔係計較我畀唔畀，或者畀幾多，而係一個行為去證明返自己係負責任。」之後她一次過給回家人幾年的家用。講到愛情方面，Joey暗示自己是單身，笑指︰「最近好空虛寂寞。」不過她斷言拒絕跟圈中人發展，她說︰「大家係活喺一個公開嘅形象上面，當你哋一齊嘅時候，就會好多人去留意，跟住又會俾好多說話、意見等等嘅嘢，咁我就希望，如果我自己想開始一段感情，我希望係保護返大家，一個低調，大家開開心心、簡簡單單嘅戀情，所以我會比較偏向鍾意圈外人。」她指現在的狀態是以工作為先，不過如果有個依靠也是好的。

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