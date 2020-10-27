安樂蝸｜豪裝311呎單位主要增加儲物量　又櫃又地台搞到好壓迫？

J2台最新一集《安樂蝸》由主持林穎彤和嘉賓陳浚霆介紹一間311呎的屋，單位住了一家四口，格局是傳統蝸居間隔，看看設計師如何把單位大翻新！

311呎的單位「一眼睇晒」，原來更要住4個人？（《安樂蝸》電視截圖）

單位住了兩公婆和兩個女兒一家四口，由於女兒長大了，所以家裏也要增加儲物空間放雜物。單位的間隔沒有大改動，是兩間睡房加一廚一廁，設計師並沒有加閣樓，在其他位置增加儲物地方。例如除了有電視櫃，電視上方也有吊櫃，而且全用白色設計，感覺融和在一起，減低壓迫感。另外，梳化旁有一個高身的組合櫃，延伸到睡房的地台位，儲物之餘，又有一種連貫的感覺，但看上去就有點「阻埞」了。此外，由於單位是「眼鏡房」設計，不少窗戶都納入睡房範圍，廳就只有一個細窗，難免會有光線不足的問題。設計師以木色做全屋主調，白色作配襯，打造簡約風，淺色也有效減低壓迫感，同時在燈光上入手，加強廳的光線。

這個單位的客廳就只有主持身後的一個細窗作採光用。（《安樂蝸》電視截圖）

睡房原來是儲物重點，囡囡房間做了地台，和上床下櫃、工作枱加衣櫃的組合，非常多用途。上格床有條子設計，可以透光。父母房間除了有地台，又有大衣櫃等地方放衣服和雜物。廚廁的間隔沒有改動，廚房做多了一些櫃儲物，而廁所就改成雲石紋磚，增強空間感。而這些細單位，由於空間不足，一般也沒有明確分開客飯廳，設計師就在梳化旁的櫃做了伸縮餐桌，需要時才拉出來用，這個櫃更收起了一面鏡，隨時化身成化妝枱，簡直是多功能儲物櫃！為了加強個人特色，原來單位的門也加了女兒喜歡的韓流元素，大家又看得出嗎？整個單位裝修連設計費是60萬，價格頗貴。

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