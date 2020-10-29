英國王室｜哈里梅根大婚廣邀星級嘉賓戥腳？　有明星竟稱完全唔熟

婚禮是每個人生命中最重要的大事之一，有些人廣邀賓客出席，甚至將喜帖寄給不算熟的來賓，會被視為想藉機收返擺酒成本。想不到貴如英國皇室，婚禮舉世矚目，許多人想還不一定能受邀觀禮，居然也會有請名人湊數充撐場面的情況發生。

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英國哈里王子和妻子梅根自從交往就受到各方高度關注，因兩人重視隱私，與八卦刊物關係惡劣，他們曾把幾家媒體告上法庭，使得這幾家刊物一直咬住梅根唔放。英國「太陽報」近日報導，梅根與哈里的皇室婚禮，當時佐治古尼（George Clooney）與碧咸夫婦等星級嘉賓都有應邀出席。只是，後來佐治古尼親口對哈里母親戴安娜生前的密友卡洛琳承認，與哈里梅根並不怎麼熟。顯然梅根只是為了面子才邀請荷李活大腕，並不在乎和對方是不是有很好的交情，也不一定想和真正相熟的親友們分享自己嫁入皇室的喜悅。

通常女性都很重視婚禮，希望一切盡善盡美，梅根當時除了邀來佐治古尼與老婆艾莫（Amal Alamuddin）來為自己祝賀外，一直聯繫父親、希望他能到場，但父親和她早已失和，一堆藉口不現身，使得看似盛大熱鬧的場面，依然留下遺憾，梅根此後就跟父親那邊包括幾位同父異母兄姊都斷絕往來。

至於被邀來充撐場面的佐治古尼跟艾莫，雖然當時只是莫名其妙來湊湊熱鬧，卻因為這一層淵源，當年夏天就邀哈里跟梅根到他們在意大利柯摩湖的別墅度假，哈里還借騎他的重機出遊，梅根則和艾莫忙著逗弄艾莫的一對子女，彼此距離拉近不少，現在真的算是好朋友了。只不過當年佐治古尼嘴巴嚴實，才會在幾年之後的現在，再度被八卦媒體咬住唔放，藉此令梅根同哈里難睇。

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