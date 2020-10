哈里梅根與英國王室決裂？　凱特舅父痛罵：你倆已失去我們的愛

英國兩位王子威廉、哈里分道揚鑣至今已半年,表面上彼此保持冷漠的客氣、沒有撕破臉,外界卻相信他們仍然沒有和好,除了性格與成長期間受到的待遇造成兩人的處事差異外,他們的另外一半也明顯的個性不同,造成兩對夫妻愈來愈疏離,可能短期內都難以化解恩怨。

在某些人眼裡,這不過是英皇室間的事,但最近推出新書《兄弟之戰》(Battle of Brothers: William and Harry - the Friendship and Feuds)的皇室專家羅伯雷西(Robert Lacey)卻以為「喚回哈里」是威廉日後繼位為王的最大挑戰,威廉與妻子凱特是傳統派的作風,視責任義務為大,忽視人性的自由意志,不像哈里和妻子梅根講求自主、敢於爭取想要的生活,未來的皇室絕對不能再守舊,必須和現代思潮求取平衡,兄弟倆若能攜手和諧,將會有很大的意義。

無奈威廉身旁就是有人扯後腿,譬如凱特的舅父蓋瑞,之前看哈里與梅根接受訪問時,哈里坦言有感受到白人的特權,蓋瑞氣得在Facebook上寫道:「世界上這麼多議題,這兩個布娃娃偏偏要藉此搏版面,拜托閉上你們他X的嘴巴,把你們孩子教養好,不要講一堆鬼話,要求一大堆。哈里,你失去我們的愛了,梅根,妳真的大錯特錯。」雖然他後來刪掉這留言,全球新聞都已登出,傷害早就造成。

更糟的是,英國民眾的觀感也分成兩種極端,愛凱特的覺得她識大體、有內斂溫婉的傳統婦德,不像梅根敢衝敢說,太過招搖,喜愛梅根的認為她作風與皇室那些死不改變的老頑固大不相同,似乎會為皇室帶來新面貌。看起來,英國國民對「未來王后」凱特仍頗有偏愛,但喜歡她的原因實在令人替凱特感到難堪,竟是由於「她沒什麼個性,很中規中矩不失禮」,換言之,凱特內心對於自己常要壓抑本性去配合皇室而忍讓,是否真的開心,並不是支持她的人們真正在乎的,他們只喜歡她是個「得體、不會讓英國丟臉的傳統好媳婦」。

圖為新書封面。

威廉與凱特、哈里與梅根,在部分皇室專家眼中各自代表傳統與現代,會發生衝突,則證明兩種想法很難融合,羅伯雷西對於威廉與哈里和好抱著悲觀的看法,覺得有可能永遠無法實現,哈里和梅根日後一定仍會繼續大都待在美國,只偶爾回英國一下,八卦雜誌則迫不及待在封面上打出標題:「哈里、梅根被逐出家門!」

