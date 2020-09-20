英國王室｜凱特、梅根什麼都要拼個高下　被傳明年齊齊博生女！

英國威廉、哈里兩位王子之妻凱特與梅根，被傳有很深的心結，妯娌關係相當疏離，而在八卦刊物的描繪下，兩人明爭暗鬥，什麼都要拼個高下，尤其凱特因為是英國未來王后，備受皇室人員禮遇，讓梅根大感不公平、為他們的勢利眼態度給激出一肚子火。

凱特嫁給威廉之後生了兩個小王子和一位小公主，梅根則去年生下和哈里的兒子亞契，兩人肚皮是否還有動靜，馬上成為雜誌報導的焦點。《In Touch》堅稱凱特與梅根都已經懷孕，且明年都會臨盆，都會生女兒。該雜誌指梅根聽聞凱特與自己皆有喜，心裡充滿感觸，致電道賀，原本可望是破冰的契機，不料兩人都想用已故婆婆的名字戴安娜替女兒命名，又因為誰該讓誰而鬧僵。

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《Globe》則稱梅根不只懷一個女兒，其實是一對女生雙胞胎，查理斯王子與父親菲臘親王聽聞喜訊並沒有很開心，反倒擔憂她和哈里把她們教育成美國大妞，失去英倫玫瑰的優雅。而梅根雖期待能夠因此讓哈里和威廉之間再度拉近距離，畢竟威廉自己也有個女兒，不過凱特氣得要命，因為她始終期盼能生雙胞胎，卻被梅根搶了先，到目前為止凱特和威廉都沒有對梅根與哈里有任何表示。

兩本雜誌你一言、我一語，講得好像梅根真的已經確定懷孕，專門打臉八卦的網站，只能強調：當事人都未承認，大家別太認真。

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