【繁花】胡歌坐屋頂晒不羈側臉　興致大發創金句王家衛都服

由王家衛擔任監製、總導演，胡歌主演的劇集《繁花》昨首次曝光劇照，餘暉紅瓦，時代風華略露一二。飾演「阿寶」的胡歌獨坐屋脊，眺望遠方，滿目時代沸騰，難掩心中故事。一番逍遙，一番惆悵，瓦片溫熱，獨飲正好。

【繁花】胡歌被王家衛逼減磅後造型曝光 網民激讚：有張國榮影子

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首次曝光的劇照上，有來自胡歌的親筆：

那天，我坐在金魚的脊背上，可是它，一動不動。 （落款）阿寶

據悉，這段文字是胡歌拍完這場戲後有感而發，結束拍攝後寫下發給導演王家衛。前面還有一段：「蓓蒂最喜歡和我一起爬屋頂，她說，每一幢披著紅瓦的房子都是一條金魚。她還說，風就是水，風吹過的時候，每一幢房子都在遊。」王家衛讀後誇讚：「胡歌就是阿寶！」

「那天，我坐在金魚的脊背上，可是它，一動不動。」據悉，這段文字是胡歌拍完這場戲後有感而發，結束拍攝後寫下發給導演王家衛（《繁花》官方宣傳海報）

《繁花》改編自知名作家金宇澄茅盾文學獎獲獎同名小說。該劇將圍繞阿寶展開，90年代初，煌煌大時代，人人爭上游，阿寶也變成了寶總，成功過，失敗過，在滬上弄潮兒女中留下一段傳奇。

作為出生上海的演員，自劇集《繁花》宣布由胡歌飾演阿寶後，廣受期待及好評，一致認為他獨特的氣質與成長背景，無疑與阿寶的人物設定莫不如是。而曾榮獲第24屆上海電視節白玉蘭獎最佳編劇獎的編劇秦雯作為滬上女兒，將以獨特筆觸呈現最地道的上海味道，繁花深處自開自落，海上奇情悲喜盡展。

胡歌曾演出不少經典角色：

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為了探尋上海的真實圖景，捕捉時代跫音，大至城市高低變遷，小到日常衣食住行，由澤東電影匠心打造的劇集《繁花》無不極盡考究。為真實還原時代本色，該劇將1比1實景搭建，沉浸式再現昔日滬上風光。此外，更力邀曾榮獲第73屆奧斯卡金像獎最佳攝影獎的鮑德熹擔任視覺總監，再現「市光」的上海夜，繁花靜葉聲色虛空將一一呈現。本片正在上海拍攝中，未來將在騰訊視頻上架。

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