【多圖】胡歌寸頭髮型檢驗美男標準　圈中男星輪住挑戰

內地男神胡歌，近日在電影《南方車站的聚會》宣傳活動上，以超短髮「寸頭」新Look亮相，一改過往文質彬彬的形象，充滿陽光氣息，粉絲大讚胡歌清爽又帥氣，很多人也好奇胡歌突然轉新髮型，是籌備下一部作品，但他的解釋卻是相當出人意表，還說之後會有更多驚人之舉。

胡歌剪了寸頭髮型，原來是跟朋友打賭找數。（胡歌微博圖片）

胡歌在電影《南方車站的聚會》，一改帥氣形象飾演逃犯。（劇照）

胡歌雖然在多齣電視劇擔正，但在電影中卻鮮有擔當男主角，而近日在內地電影《南方車站的聚會》，他終於當上片中男一，更一改帥氣形象，飾演逃犯周澤農，加上女主角是演技美女桂綸鎂，電影大收旺場是意料中事，只是想不到胡歌跟朋友打賭，若然電影票房逾2億人民幣，他即剪成寸頭，電影票房成績未有令人失望，胡歌即信守承諾找數。

除了男主角胡歌外，還有女主角桂綸鎂。（劇照）

+ 5 + 4 + 3

外形帥氣，顏值養眼的胡歌，轉了髮型後，顏值完全無降級，更多了一份清爽感覺，無論面形與五官，跟新髮型也十分相襯，而眾所周知，寸頭是檢驗顏值的標準，而早前人氣男星陳偉霆就曾剪了寸頭新造型，被讚似日漫男角《男兒當入樽》的櫻木花道。現在胡歌能夠順利駕馭新髮型，美男之名可說當之無愧，而胡歌在宣傳活動上，表示若然票房到達3億，他會再有更大的驚喜，讓粉絲相當期待。

圈中寸頭男星逐個數：

+ 6 + 5 + 4

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