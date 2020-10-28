【錦繡南歌】李沁住宅曝光走簡約風　北京朝陽區最多明星居住

內地女星李沁最近靠劇集《錦繡南歌》而在港人氣急升，隨之而來大家對她相關事情都大感興趣，其中之一就是她的住家。而翻看資料得知，原來網上曾曝光過她的豪宅，指出她住在北京朝陽區的小區中，環境優美似歐洲的小鎮。

其實在北京眾多地區中，朝陽區一直都是明星們熱門選擇居住的地方，因為當地距離市中心近，又雲集了不少娛樂公司，交通便利生活機能好，對於明星來說出行非常方便。讓我們一起來看看到底有那些明星住朝陽區吧！

李沁因為《錦繡南歌》而在港人氣急升。（李沁微博圖片）

據李沁早年影的居家照，眼見她的家居設計非常簡單，以米白色為主裝修走自然風格，非常合適她的氣質。再者家中設置了一個區域變成小小健身室，可見她平時會在家做運動來維持好身材，而該健身室用了卡其色紋路地毯再配合大理石的設計非常有時代感，同客廳的感覺非常不同。

李沁的家居設計以米白色為主。（網上圖片）

再者見到李沁在露台影相，從住宅一眼望出去環境優美，一幢幢的低住宅建築構成歐洲小鎮Feel般，非常舒適漂亮。而且她的住家一出門就有一大片綠色草地，閒時在這裡散步曬日光浴，四周綠油油是一處絕佳綠色生態的居住區。據指李沁居住地就是位於朝陽區的「姚家園」，雖然稱不上是豪宅但是屬於高檔的住宅區，一平方米5千人民幣至7千人民幣（約5,800至8,200港元）不等。

李沁的家被指似歐洲小鎮。（網上圖片）

而在朝陽區居住的還有張國立﹑張鐵林，他們住在「紫玉山莊」，該山莊有「人間仙境」之稱，獨棟別墅的設計非常寬敞，而且從窗口望出去可以看見一大片湖，而在山莊中養有天鵝、鴛鴦﹑孔雀等動物，而且有高級的私人會所，相當高級。據指豪宅房價在2010年的市價約在8500萬人民幣（約9,900多萬港元），現時房價仍持續上升中。

還有李小璐﹑李湘等明星住在「泛海國際」，楊冪﹑佟麗婭﹑黄海波等住在「金茂府」。而王菲、趙薇等則住在「晴翠園」，周迅、陳坤﹑李宇春等住在「萬國城MOMA」，這一些地方全是豪宅千萬起跳。

張國立﹑楊冪﹑佟麗婭等人都住在朝陽區。（張國立﹑楊冪﹑佟麗婭微博圖片）

雖然許多明星住在朝陽區，不過亦有不少明星選擇在較遠地區居住，其中一位就是《慶餘年》的男主角張若昀，他住在順義區的別墅區中。此地距離市中心需要一小時左右（自駕）的車程，坐公共交通工具更需要兩小時左右，地理位置較朝陽區不方便。

張若昀居住的地方較遠，但其住宅的地方價錢並不便宜。早年在節目《花兒與少年》中，他的四合院豪宅曝光，雖然裝潢不是奢華風可是房價超過1億元人民幣（約1.2億港元），比起朝陽區的許多豪宅來得還貴。

張若昀住的四合院價錢超過億元人民幣。（張若昀微博圖片）

該幢四合院在順義區別墅中。（追星微博圖片）

而人氣不高收入較少的明星大多選擇住在昌平區，就好似演員焦俊艷。因為昌平區離市中心較遠，自然房價不太貴，據她曾在節目中所講去一次市中心就要用一個半小時左右的時間，目前她同家人在供樓當中。

不紅的明星如焦俊艷多數選擇在昌平區居住。（網上圖片）