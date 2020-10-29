錢國偉病逝︱李日朗難忘17年前被提攜拍《四葉草》：冇佢冇我！

無綫前「金牌監製」錢國偉（Wilson）周二（27日）因胰臟癌病逝，終年58歲。李日朗（Don）翌日（28日）出席電影《無毒2》的首映禮時說起這件事仍難掩傷感：「我對眼今日好腫！」Don侃侃而談說起二人的緣份，在2003年Don剛出道之際，就受Wilson所邀出演了TVB偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》：「佢第一次見到我就話：『呢個唔使Cast，我哋就係想搵一個頭髮長長、懵下懵下嘅男仔。』」Don坦言當年被選擇，都有運氣的成份，但亦促使二人從同事，變成朋友。

李日朗對於錢國偉逝世感難過：「我對眼今日好腫！」（葉志明攝）

Don難忘Wilson對自己的恩情：「佢係我入行嘅時候第一個用我嘅監製，冇佢其實冇我，冇佢我根本唔係一個藝人！當時拍《四葉草》佢叫我細佬，呢17年嚟大家都係咁叫我！」Don坦承Wilson是自己在行內的伯樂：「佢教識我好多嘢，除咗喺呢個行業，仲有做人處事，佢對我嘅影響係終生受用！」與此同時，Don的惋惜之情湧上心頭：「我本身仲想做好多成績畀佢睇，可惜趕唔切，希望佢喺另外一個世界會開心！」

李日朗又說，今次在《無毒2》會飾演一名殺人犯，而在疫情底下，自己的工作大受影響， 需要做一些買賣生意去幫補生計。