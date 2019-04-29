【多圖】EXO燦烈《春夏秋冬》MV女主角洪秀珠　粗眉氣質搶鏡成功

日前韓國男團EXO成員燦烈推出首張個人單曲《春夏秋冬》，獲得非常多的關注。其中擔任MV女主角的模特兒洪秀珠，憑着一張粗眉氣質臉，成功抓住大眾的目光，不少K-Pop粉絲都對她非常好奇。

由於不少出現在SM娛樂藝人MV中的主角，都多數為公司的練習生，因此一度有粉絲以為洪秀珠是未來的女團人選。不過洪秀珠真正身份其實是一位模特兒，早期擔任網上知名購物平台的模特兒後，憑着清秀的外貌脫俗而出，更被稱為「最美網拍模特兒」。洪秀珠個人IG擁有超過50萬Followers，少有名氣之外，一對自然粗眉更成為她的標記。

洪秀珠擔任《春夏秋冬》女主角，就連MV中的燦烈都被她深深吸引住。（影片截圖）

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天生擁有一對濃密粗眉的洪秀珠，有別於一般韓國女生追求的一字眉，自然美人的她更成為2019年韓妹的整容範本之一。不少粉絲看完燦烈《春夏秋冬》的MV後，也對洪秀珠產生了非常大的好感，更稱讚她與曾被選為「全球百大美女」第一名的Nana、吳漣序和閔孝琳等藝人相似。洪秀珠不時會在IG貼出生活照，空靈的氣質絕對能令男女粉絲都被深深吸引住。

濃密粗眉是洪秀珠的標記，加上標緻五官，莫名帶給大家一種空靈感。（網上圖片）