錦繡南歌︱李沁秦昊「老少配」冇CP感　新劇遭男主角拖累被睇低？

一部劇集除了劇情重要之外，主角們的「CP感」亦非常重要，否則會令觀眾看得好突兀。就好似無綫熱播中的劇集《錦繡南歌》，李沁同秦昊做CP就被廣大網友吐槽，幸好男方演技好加上李沁高顏值關係，觀眾才繼續收看下去。而綜合李沁所主演的多部劇集中（包括未播出的新劇），有一位男明星被網友公認同她最有CP感，而他們二人亦有一段耐人尋味的關係。

李沁同秦昊曾被網友吐嘈沒有CP感。（《錦繡南歌》微博圖片）

在《錦繡南歌》當中李沁同秦昊是一對，二人經歷了許多事情之後最終有情人終成眷屬，在這個過程當中他們有不少親密的戲份，可是卻難令觀眾有代入感。事關二人年齡相差12歲，給人一種老少配的感覺，另外秦昊的外形不算出眾，古裝扮相亦尚算普通，在高顏值李沁旁邊完全遜色，沒有俊男配美女的Feel，難迎合時下觀眾喜愛的口味。不過幸好秦昊有過人的好演技，彌補了外形條件的不足。

秦昊同李沁相差了12 歲。（《錦繡南歌》微博圖片）

繼秦昊之後張一山更是第二位被吐槽同李沁無CP感的男星，最近他同李沁出席發布會公開將會拍新劇《親愛的你》，隨即在網上引來一大片吐槽。不少人都覺得在他們身上見不到情侶的Feel，反而更多是姐弟的感覺，難令大家入戲。而翻看資料得知二人的真實年齡的確是姐姐同弟弟，李沁現年已經30歲而張一山只有28歲而已，加上他身高亦不高總是給不到一種成熟男人的味道出來。而且時下流行的姐弟戀男主角幾乎清一色都是高顏值，可是張一山顏值不高，這一點亦是大家吐槽原因。

雖然張一山不獲被看好，但他是童星出身又畢業於北京電影學院表演系，相信他會靠演技說話為自己爭氣。

張一山同李沁被指似姐弟。（視覺中國）

除了他們兩位之外，李沁所主演的劇集幾乎都是同高顏值男明星演CP，撇除劇情內容視覺上都是一大享受，包括同黃景瑜出演的《愛上特種兵》、吳卓羲的《幸福歸來》、明道的《如果我愛你》、李易峰的《千金歸來》、王大陸的《狼殿下》、竇驍的《海上繁花》等，他們的外形都是屬於高大威猛。

黃景瑜顏值同身材高，同李沁外形非常襯。（《愛上特種兵》微博圖片）

竇驍亦是高大威猛。（《海上繁花》微博圖片）

不過在眾多網友眼中李沁同楊洋最有CP感，他們曾經在劇集《花開半夏》中演出。雖然楊洋並不是男主角只是「男二」，但他在劇中喜歡李沁愛得非常入迷，二人談情說愛的畫面非常恩愛。

楊洋同李沁拍《花開半夏》之前已經傳過緋聞。（《花開半夏》微博圖片）

二人給觀眾滿滿CP感好大原因在於他們被指曾經是戀人關係，事實上他們在2010年合拍劇集《紅樓夢》已經傳出緋聞。當時二人屬於同一間公司，而且那時候大家都是年少輕狂的年紀，容易產生情愫。在一次出遊當中，他們就被網友目擊到行為舉止相當親密，雖然不只他們二人，但在影合照的時候二人卻十指緊扣，如此舉動好難想像不是男女朋友。而《花開半夏》在2012年推出，所以在拍攝的時候二人關係不簡單，自自然然有戀人的Feel。

楊洋同李沁牽手出遊。（圈内小白兔微博圖片）