袁彩雲回港與楊茜堯敍舊　淡出娛圈多年定居加拿大做幸福少奶奶

現年44歲的袁彩雲在1996年參選港姐奪得季軍而入行，初期以拍劇為主，之後開始主持旅遊節目及飲食節目，形象入屋。2009年袁彩雲與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後正式移居加拿大，兩人育有囡囡Alycia，而袁彩雲就做全職媽媽，專心相夫教女。日前袁彩雲難得返港，與相識超過20年的楊茜堯（前名：楊怡）敍舊，楊茜堯更在IG大曬合照！

袁彩雲在1996年參選港姐奪得季軍而入行。（視覺中國）

楊茜堯與袁彩雲曾合作拍攝過不少劇集，包括《楊貴妃》、《封神榜》、《布衣神相》、《衛斯理》等，楊茜堯在IG寫道：「多年沒見的老友，短短的飯聚，我們無所不談，談從前，談現在，看著眼前的你，精神奕奕，面上流露出溫暖甜蜜的滿足笑容，幸福，你依然係我心中美美的那片彩雲。#有一種友誼不用時常見面#有一種友誼多年不見依然歷久常新」，兩人難得重聚令不少網民感嘆「回憶返晒嚟」，紛紛表示希望她們再合作拍劇！

袁彩雲與楊茜堯（前名：楊怡）曾合作拍攝過不少劇集，兩人相識超過20年。（IG@tavia_yeung）

袁彩雲當年曾與胡文新拍拖半年，一度有傳她將嫁入豪門。（視覺中國）

在德國出生長大的袁彩雲精通德語、法語、英語、粵語及國語，曾奪得1996年香港小姐季軍及國際親善小姐，雖然她在劇集中飾演的多以配角為主，但她與合和集團主席兼全國政協胡應湘之子胡文新的一段戀情就備受矚目。2006年兩人被影到一起打高爾夫球，更多次傳出好事近的消息，但有傳因為袁彩雲嫁入豪門心切，經常高調公開感情事令胡家反感，最後兩人拍拖僅僅半年就分手。

袁彩雲曾出烹飪書《彩雲浪漫餐單》，據知書中的正是胡家豪宅的廚房。（網上圖片）

袁彩雲與老公Anthony在朋友介紹下認識，兩人在2009年結婚，婚後定居溫哥華。（微博@袁彩雲）

分手後不久，袁彩雲就與現任老公Anthony在朋友介紹下相識，她曾在接受訪問時透露當年獲TVB安排出席在溫哥華舉行的大型節目，工作結束後，眾人到Anthony的餐廳食飯，亦是她第一次見到對方，雙方感覺都不錯。而兩人之後開始約會，更展開異地戀，直至2009年在溫哥華秘密註冊結婚，同年於香港舉行婚禮。據知Anthony在加拿大經營7間餐廳，身家過億，婚後袁彩雲隨老公定居溫哥華，並在2013年誕下囡囡Alycia。雖然袁彩雲已經淡出幕前，但她不時都有在社交平台分享日常生活，閒時與好友聚會，一家人去旅行，人妻生活簡單又幸福，不少網民都大讚她保養得宜！

現年44歲的袁彩雲保養得宜！（微博@袁彩雲）

去年一家三口到馬爾代夫旅行慶祝結婚10周年。（IG@colourcloud）

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