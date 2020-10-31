暖男爸爸︱李昭南小背心曬吸睛身材　現實卻怕性感：唔慣俾人注視

說起李昭南（Mishy）這個名字，大眾最深刻的相信就是她與歌手吳浩康（Deep）的一段戀情，其實除開這個身份，Mishy作為一個個體同樣充滿閃光點。與ViuTV簽約的Mishy近日Mishy在電視劇《暖男爸爸》中飾演「骨妹」Nami，在劇中更是林世榮（鄭中基飾）的鄰居，不時上夜更時替其照顧兒子暴龍哥。周四（29日）播出的第四集劇情，Mishy穿着超性感低胸小背心登場，好身材令不少觀眾驚艷；而觀眾的反應之好也是她自己始料不及的！

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原來早在2019年的《假設性無罪》Mishy已經挑戰過較為性感角色，那也是她第一次挑戰性感演出；至於Nami這個角色，雖然在服裝上是Mishy出道以來最性感，但她就希望觀眾能多留意人物性格：「Nami雖然衣着性感，同時佢亦好善良、會保護弱小；我覺得性感同善良可以並存，服裝只係令角色更完整。我知道ViuTV嘅觀眾思想都好開明，唔會淨係單一留意性感呢個特質，就睇唔到其他嘢。」

原來早在2019年的《假設性無罪》Mishy已經挑戰過較為性感角色，那也是她第一次挑戰性感演出。（劇集截圖）

除了性感的一面，Mishy更希望可以挑戰不同角色、不被定型：「我的確唔想淨係行好單一性感嘅路線，因為放大呢個焦點，可能會令人對我有啲誤解、忽略一啲更有意義嘅位。」

她更希望觀眾能看到她的多面向：「身邊嘅人話我本質都好奇特，思想、世界觀都係難以想像，甚至老闆都話我性格同外表反差好大。我想拍一啲奇特嘅真人Show、寫多啲瘋狂嘅歌，等大家知道我嘅古怪。 如果有留意我Chill Club推介寫嘅稿、音樂專欄寫嘅嘢，就會知道我係一個有強烈社會責任感嘅人，一直有拍關於社企嘅英文節目、音樂節目，內容一啲都唔性感、非常學術，只不過畫面無咁吸睛！」

Mishy坦承自己在展示身材方面其實很矛盾：「我本身唔係特別鍾意去展示，但為咗電視工作近兩年就會嘗試性感。」（IG／＠mishyfish）

Mishy擁有玲瓏浮突的好身材，但她就坦言以前從來沒想過會走性感路線，性感對她而言其實是一個挑戰，當中最大的不自信就是來自大眾的凝視：「大家以為我對自己身材充滿信心，但我未完全習慣大家對自己身材嘅注視，面對面望都仲會尷尬！」

Mishy更因此在日常養成一些習慣：「我成日俾朋友話我寒背；好多時有性感鏡頭出街，我都會自己一個匿埋屋企唔見人。」她又透露試過不敢接一些更性感的工作：「幾年前有拍攝工作需要唔着內衣，只着薄背心拍床戲。」不過，Mishy正在調整心態：「我仍然學習緊點樣去平衡呢樣嘢，表達健康自信嘅性感！」

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看過Mishy外在性感的一面，其實她的內在也甚是豐富，在學時期她已經是個名副其實的學霸，以全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校，以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系，及後放棄美國華盛頓政府總部電視台主播職位，回流香港發展。

Mishy以實力證明憑自己的能力足以獨當一面，回港初期已經參與荷李活電影《黑客特工》及《變形金剛4》的選角工作，更曾在2016年奪得「全美華埠小姐競選2016第二公主」殊榮；在音樂造詣上更是出眾，擅長鋼琴、 搖滾鼓、手風琴、自動竪琴、結他等樂器，十分多才多藝！

近月Mishy主動舉手參加公司的選秀節目《全民造星III》。（ViuTV）

近月Mishy更主動舉手參加公司的選秀節目《全民造星III》：「我想唱歌！」即使身邊的人都擔心她承受不了壓力、勸她退賽，她仍一意孤行，希望能被人聽到自己音樂創作裡的訊息：「我覺得俾人鬧唔係咁大件事，最緊要你堅持做咗你想要嘅嘗試。喺我心目中冇所謂身位嘅問題，要做就努力做，唔好婆婆媽媽。如果做人太玻璃心，會失去自由，每日都好痛苦。」

今年48位女參賽者逐個睇：

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同場加映：全民造星III︱Bingo關嘉敏初登場 爆喊呻明星不易做：生活唔到！