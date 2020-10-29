許廷鏗拒做「大路Hit歌」　流行程度非一切：同大師合作唔一定好

去年初夏，社會運動爆發，到今年初春，疫症肆虐，那種壓抑的心情好像一直延續下來、無法排解，疫情下更失去娛樂，不能去旅行、不能聚集看演唱會，有時連好好坐下吃頓飯，似乎都是一個奢侈，那麼那些肉眼看不見的內心傷口要怎樣療癒？十月秋風起，許廷鏗（Alfred）在西九一家Livehouse進行了音樂會錄影，這場音樂會除了圍繞即將釋出的專輯《Negative》製作，對他而言也是一個療傷的過程：「呢兩年大家喺唔同範疇上都有好多學習，喺人生裡面大家都冇遇過呢個時勢，希望呢隻碟可以同大家同行、一齊分擔呢段時間裡面負面啲嘅感受。」 撰文：葉詩 攝影：陳順禎

許廷鏗說《Negative》這張專輯代表了自己的心路歷程：「很實在地去探討Negative，這是平日連自己都很怕去探討的感覺，可能經歷過療程後，事情沒有你想像的那麼壞。」（陳順禎攝）

說實話，記者早一天收到音樂會歌單的時候已經充滿期待，看得出歌單編排可謂費盡心思，在這次音樂會策劃及執行參與度都很高的許廷鏗說：「有慘啲嘅歌、亦有啲舒緩啲嘅歌，希望大家睇嘅時候可以感受到！」至於選擇了很多令大眾有共鳴的歌曲，許廷鏗就表示無論是他本人，還是創作團隊均是從心出發：「作曲填詞嘅創作團隊同大家有相同感受，亦都係圍繞呢個狀態，對未來都有種未知同無力感，有種我手寫我心嘅感覺。」

許廷鏗唱到《恨》時更有些情緒湧上心頭，一度眼濕濕，這是連他自己都有點始料不及的：「突然有啲激動，我冇估過係嗰隻歌，始終有啲潛藏咗喺內心嘅感情，或者負面情緒要靠唱歌嚟抒發，慶幸我有呢個渠道，我另一份工（指牙醫）就難啲！」

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作為歌手，總需要在商業與大眾之間取得平衡，近日有歌迷在他的社交媒體上「投訴」最近的歌都不是「大路Hit歌」；對此，許廷鏗就有清晰的目標：「每個歌手、藝術從業員都會經歷呢啲關口，有啲自己鍾意嘅嘢同預期市場反應會有距離。」他就傾向以自己的感受出發：「呢樣嘢冇得呃！作為表演者，只可以將當下最有感覺嘅嘢發放出來，繼而造成作品。係咪只用流行度去定義作品？反而有啲首歌可以唱入心坎、令人感同身受，呢個都好緊要！」所以這張專輯，許廷鏗亦選擇跟一眾新晉音樂人合作：Eagle（陳天翱）、T-Rexx、吳林峰：「冇話同大師級合作個作品就一定好，有啲新思維我自己都學習中，同唔同人合作我都有得着！」

在疫情下出專輯，許廷鏗對銷情不甚擔心，反而希望大家認真去聽歌、珍而重之更重要。（陳順禎攝）

說起早前MIRROR的成員Jer（柳應廷）的歌曲《迴光物語》登上《903專業推介》冠軍歌，網絡紅人瓊姐為大眾推介年度新人，卻換來網民冷言冷語回覆，事件引起不少迴響及討論，有人認為香港人的負評文化某程度上抑制了流行文化的發展。許廷鏗亦想起自己當年做新人的回憶：「我諗每個年代做新人都有當下嘅難處，我當年慶幸有人討論，但亦同樣收到一啲唔如意嘅Comment：『靠個樣』、『冇唱功』、『點會輪到佢出碟』。」不過他就抱正面心態去應戰：「我唔覺得要值得嬲，反而係諗點扭轉呢啲意見，或者嗰啲人偶然有一日聽到我嘅歌，發現我進步咗；其實咁先有空間去進步，如果新人已經係金曲歌王，咁做咩新人？」