姜大衛幽默回應「周杰倫係私生子」傳聞　搞到阿仔姜卓文要道歉？

電影《無毒2》周三（28日）舉行的首映禮，有份演出的姜卓文（細John）西裝骨骨出席，更獲爸爸姜大衛（John哥）及媽媽李琳琳親身撐場，問起囝囝的表現，John哥就話要睇過先知：「或者好過我呢！」其實早在今年年初，二人已經以父子檔一起拍廣告，不過John哥對囝囝表現評價得十分有Sense：「OK啦，加埋我就100分！我哋兩個每人50分。」問起細John在演戲前有否找爸爸過返兩招，他就帶點撒嬌的語氣道：「佢唔肯分享啲秘密畀我知！」John哥隨即解釋：「應該交返畀導演編劇話畀佢聽要啲乜，要佢自己去磨煉。」

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爾冬陞早前說：「我懷疑過周杰倫是哥哥姜大衛的私生子！」，更因此翻查了周杰倫的出生日期，掀起熱烈討論！被指年輕時與周杰倫相像的John哥就表示早有聽聞：「好多人都咁講！我諗係啲相嘅角度似？」John哥仲話囝囝同周杰倫更似！至於私生子一說，John哥亦幽默回應：「我都不知幾希望！如果佢係我私生子使乜做？而家已經退咗休喇！」在旁的細John隨即say sorry，John哥續言：「佢有呢個大佬都唔使做啦！」不過細John都有過「如果周杰倫係我哥哥？」這個幻想：「我一定會叫佢教我唱歌、彈琴！」

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