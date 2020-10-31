【中國新說唱3】吳亦凡GAI隊分別奪冠亞軍　網友直斥節目組有內幕

由吳亦凡（Kris）、潘瑋柏（Will）、張靚穎（Jane）、 GAI周延擔任主理人的內地綜藝節目《中國新說唱》第三季於昨日（30日）正式收官，吳亦凡隊李佳隆奪得冠軍，GAI隊王齊銘獲亞軍，張靚穎隊GALI為季軍，而潘瑋柏隊KAFE.HU惜敗，以殿軍收場。

李佳隆是第三季總冠軍。（微博@中國新說唱）

事後，網友紛紛對賽果表示質疑，由第一輪主理人幫唱環節到投票就非常不公平。首先表演的是張靚穎同GALI的《Fighting》，雖然整首歌無得挑剔，但張靚穎全程只唱了hook，沒有一句Rap，且邀請了隊內之前淘汰的所有Rapper上場表演，對其他隊來講似乎有些「不公平」。

其次是吳亦凡同李佳隆的《林中遊》，一成不變的auto-tune，毫無新意之餘，兩人的Rap其實都略顯平淡，靠hook撐場。

到了GAI同王齊銘的《投名狀》就更加誇張，幾乎全程是GAI在表演，令人產生王齊銘是幫唱的錯覺，且兩人一對比，王齊銘被的實力遭到GAI碾壓。

而最厲害的其實要數潘瑋柏同KAFE.HU的《stand by me》，潘瑋柏的幫唱恰到好處，既有互動又不會搶風頭，奈何有半句忘詞，但對於整個表演來講並無太大影響。加之KAFE的歌詞有深度，聲線有特色，技術方面也非常突出，被網友公認為是四首中最好的一首。

然而，這一輪的投票環節是由前三年參與過的100位Rapper投票，不得不講，就是比導師人緣或者Rapper親友票而已。最後KAFE得票最少，但縱觀為他投票的Rapper，大多都是厲害角色，或者比較有才華的Rapper，包括艾熱、大傻、黃旭、黑人李逵等，可以說KAFE的實力備受認可。雖然只獲得殿軍，但也被網友封為「壺人總冠軍」，直斥節目組早有內幕。

KAFE是網友心目中的冠軍。（微博@中國新說唱）