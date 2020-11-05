數據分析30大台灣爆肌小鮮肉！《刻在你心底的名字》陳昊森僅排15

追星除了追演技、看顏值之外，當然也要追一下青春肉體，最近就有不少網友熱烈討論著有顏值又一身肌肉線條的台灣新生代小鮮肉，無論是一臉奶萌還是憂鬱小生，衣服撕開裡面全是養眼體魄啊！

今天的《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家看看網友心目中最鮮的20-29歲台灣肌肉小鮮肉是哪些人。（點圖放大↓↓↓）

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相關圖輯：陸劇七大爆肌男神！中港台星都上榜 彭于晏陳偉霆未必揮得低佢（點圖放大↓↓↓）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月29日至2020年10月27日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『20代肌肉男星』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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