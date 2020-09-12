台灣鮮肉劇《飛魚高校生》五大男角半裸騷肌　結實肉體處處是亮點

台劇《飛魚高校生》播畢四年，劇中鮮肉各自在演藝圈中發展，私下交情仍好，日前張洛偍、黃宏軒、英承晞、涂善存、管麟更相約重回「母校」，劇中的「晴空高校」拍攝地是宜蘭縣南方澳內埤海邊的蘇澳南安國中，眾人一踏入校園就想起當年拍攝的經歷，一群人總有聊不完的話題。

張洛偍說：「我們私底下相處完全沒有包袱，就像是親兄弟一樣，這次大家能一起出去旅遊很放鬆、舒服。」一行人在校園裡走走拍照，找尋當時拍攝的點點滴滴，而學校的學生們看到他們也都很興奮的在走廊揮手大喊，大夥也都很熱絡和學生們互動、聊天。

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離開校園後，男孩們又到花蓮旅行，到溪邊玩水時，各個都展露出結實好身材，看到彼此身材都維持很好，覺得：「沒有對不起拍過《飛魚高校生》！」張洛偍表示：「我們也約定每個月都要安排一次這種放鬆充電的行程。」更分享聊到要計畫一起創作一首歌，回饋給長久陪伴、支持的粉絲朋友們。

張洛偍剛結束《天巡者》拍攝，近來大多都在調整身體以及運動維持體態，也即將籌備新戲拍攝，這次飾演的角色有別於以往的類型，他說：「非常期待這次新角色的新挑戰，不論是外型或是角色狀態都有很大的突破，也期待大家看見全新的我。」

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