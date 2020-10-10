盤點10大台灣霸道總裁劇　張立昂西裝內藏鋼條肌肉都輸畀「佢」？

偶像劇的存在就是要讓我們逃離現實一下，讓劇中的女主角幫大家去談一場戀愛。大家會不會也跟小編一樣常常都會看言情小說呢？不知道從什麼時候開始，台灣電視也播放著霸道總裁的劇情～讓少女們浪漫甜蜜的幻想大量噴發，不說還以為路上隨便摔倒，高跟鞋都會砸到霸總的車車呢！

DailyView網路溫度計今日特別透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了2017年至今的台灣霸總劇，你都看過了嗎？心中的第一名又是哪一部呢？（點圖放大↓↓↓）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月26日至2020年09月24日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣霸總劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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