盤點金秀賢歷年爆肌劇作！入伍前「19禁」告別作曾博盡全裸

32歲的金秀賢退伍後以《雖然是精神病但沒關係 사이코지만 괜찮아》回歸小螢幕，自播出以來新聞話題數度被他養眼的身材攻佔，觀眾讚嘆他完全符合「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的標準，粉絲們更以他為傲，因為金秀賢從2013年主演電影《偉大的隱藏者 은밀하게 위대하게》以來，就一直維持著完美體態，加上凍齡容貌，「童顏巨肌」一詞當之無愧。

2007年從家庭劇《泡菜芝士微笑 김치 치즈 스마일》出道的金秀賢，年僅19歲就已擁有紋理分明的腹肌、胸肌，透過游泳場景展現好身材。當時的他已有健身概念，等到躍升成為男主角時，他的身材已經相當健美，導演和編劇們自然不會放過讓他造福女性觀眾的好機會，不管是健身、洗澡、更衣等各種特寫鏡頭全沒錯過。

而金秀賢在入伍前的十九禁電影力作《Real》中更全裸上陣，此幕出現在電影的開首部份，震撼唔少觀眾之休力證其體態永遠保持在巔峰，按圖逐格睇：

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金秀賢為了好身材付出極大代價，長期運動、健身，飲食皆以蔬菜、蛋白質為主。他每天堅持運動至少2小時，在片場有空就會作徒手健身訓練，搭配跑步等有氧運動提升心肺功能、降低體脂肪。劇組人員常吃的甜點、零食他一概不碰，平常有空除了健身外，打羽毛球、保齡球更是他的最愛，保齡球功力更已達到專業水準，高度的自制力讓他身材多年來不走樣。

金秀賢過去曾提到，進入演藝圈後為了維持身材，讓他備感壓力。但身為專業演員，身材等於自身形象，因此做好體態管理是必須的，也是自律的一部分。而金秀賢的好身材除了讓他能隨時脫衣上陣外，更是服裝品牌廠商的最愛，不只螢幕吸睛，工作上更能吸金。

金秀賢在《雖然是精神病但沒關係》大晒身材，獲粉絲讚嘆他完全符合「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的標準：

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