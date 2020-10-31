錦繡南歌｜李沁古裝扮相零失手靚過陳鈺琪　同孫怡撞樣網友分唔到

內地女星李沁最近主演的劇集《錦繡南歌》在無綫熱播中，不少觀眾因為她的高顏值而收看該劇，劇集全靠她頂住收視。她五官精緻氣質出眾，特別是古裝扮相最令人著迷，所以令她有「古裝女神」的稱號。

而在內地眾多古裝美人中，最近有一位則被指同李沁撞臉，甚至被誤認為是李沁本人，搞到網友傻傻分不清，認真搞笑。

以李沁的氣質穿上古裝絕對出色。（《錦繡南歌》微博圖片）

現年30歲的李沁五官精緻，長得非常秀氣，再加上天生散發出的氣質，給人一種清純﹑自然的感覺。所以出道以來走紅的作品幾乎都是古裝劇，2017年參演《楚喬傳》就使她人氣急升，往後參演的《如懿傳》﹑《慶餘年》等劇都大獲好評，幾乎將每一個角色塑造得非常完美。就好似在《如懿傳》中她扮演的寒香見（香妃）令人傾慕一時，清新顏值令她有「最美妃子」之稱，人人都是有讚無彈。

《如懿傳》令她有「最美妃子」之稱。（《如懿傳》微博圖片）

在古裝扮相上零失手的她，即使面對圈內多位90後曾被稱是古裝美人的女明星，她仍然在大家心中擁有一席位，甚至靚過迪麗熱巴﹑景甜﹑陳鈺琪﹑「四千年難得一遇美女」鞠婧禕等人。而在最近圈內90後梯次的女明星當中，就有一位古裝的扮相被指同李沁相似，幾乎一模一樣難令大家認出。她就是現年27歲的孫怡，無論在長相還是氣質上，她的確同李沁有相似之處，清新淡雅的感覺特別濃厚。

李沁的古裝甚至靚過陳鈺琪。（陳鈺琪微博圖片）

除了古裝扮相令人傻傻分不清之外，私下時裝的模樣亦十分相似。眼見孫怡在微博上貼的照片，她大多走自然風格無論擺任何Pose拍照她都難逃有李沁的影子，所以有網友認錯她們都理所當然。

孫怡的古裝扮相被指撞樣李沁。（《今夕何夕》微博圖片）

網友覺得她們似足雙胞胎.。（微博圖片）

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