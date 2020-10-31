【中國新說唱3】潘瑋柏隊KAFE.HU實力超勁　仲係Rapper界藝術家

《中國新說唱》第三季日前正式落下帷幕，冠亞季軍分別為吳亦凡隊李佳隆、GAI周延隊王齊銘、張靚穎隊GALI。最令大家意外的，就是潘瑋柏隊頗有實力的KAFE.HU竟然在第一輪就被淘汰。

KAFE.HU實力不俗，未能進入三甲令很多網友意難平。（微博@中國新說唱）

KAFE.HU本名胡懿，來自四川江油，是爵士說唱的標誌性人物，去年就曾參加過《中國新說唱》，但在第二輪意外被淘汰。沉澱一年後，今年KAFE.HU憑藉極強的個人風格迅速出圈，低沉沙啞的聲線極具辨識度。在今季的1VS1環節中，他同PISSY的《新聞發布會》展示出口技、節奏拆分等，令四位主理人起晒雞皮；到第六集廠牌兩兩對決時，KAFE.HU一人編曲作曲作詞的《沉都》獲得圈中以及外界的高度評價，整首歌結構豐富，起伏順暢，每個韻腳如同神來之筆，非常值得回味，也是在此之後，幾乎所有人都稱KAFE.HU為「哈圈（說唱圈）詩人」、「哈圈藝術家」、「哈圈徐志摩」，可以說《沉都》絕對是一首藝術品。

《沉都》絕對是一首絕佳的作品。（視頻截圖）

正所謂「成也蕭何，敗也蕭何」，KAFE.HU的風格非常獨特，同時也很小眾，藝術性極強，亦正因如此，喜歡的人會非常喜歡，不喜歡的人會難以接受，認為他是在「詩朗誦」。尤其是在表演《sorry，我不在，你也不在》時，KAFE.HU脫離了傳統的說唱，不少網友都一頭霧水，將問號打在公屏上，覺得他是「reader」，不懂說唱，但其實KAFE.HU的唱法偏向Spoken word，風格上則是Jazz Poetry，他的作品就真的好似咖啡一般，需要細品，慢慢去發掘歌詞的深度，某種程度來講，對於聽眾門檻有一定的高度，整個節目下來，KAFE.HU留下的作品水平都不錯，很難複製，且台風一流，氣場強勁，絕對有拿冠軍的實力。

KAFE.HU予人感覺略帶痞氣，但作品之細膩，同形象有些反差。（微博@咖啡壺kafe_hu）

其實最初在中學的時候，KAFE.HU先是同一班朋友學了街舞，不過在當地演出時，他因緊張忘記動作，成為了舞台上最大的笑點，而結束後還被老師告知他不適合舞台。也因如此，KAFE.HU發現了街舞歌曲中的一些Rap還不錯，於是開始嘗試自己做一些音樂，混跡「中國說唱論壇」，聽別人freestyle，學習用software、如何錄歌等，在這過程中結識了不少好友。另一方面，KAFE.HU通過自學，還曾做過設計工作，因此在舞台上的很多服飾，以及專輯的封面等，都是出自他手。身高185cm的他身材高大，穿上一些剪裁獨特或解構西裝都非常有味道。就是這樣一邊做音樂一邊做設計，KAFE.HU一步一步累積，走到現在。

《沉都》的粉色西裝就是由KAFE.HU親自設計。（微博@中國新說唱）

對於節目的賽果，很多網友都表示不滿，KAFE.HU同潘瑋柏合作的《stand by me》無疑是一個好作品，在第一輪就止步實在有些離譜。雖然KAFE.HU直言有更多人聽到自己的歌已經很好，但雙眼卻泛起淚光，難免令人惋惜，因此網友也在網上高呼「壺人總冠軍」，足以看得出大家對他的喜愛與認可。遺憾固然有，不過更加期待KAFE.HU在未來會帶來更多好的作品。

KAFE.HU在淘汰時強忍淚水。（視頻截圖）

繼《沉都》之後，KAFE.HU的《經濟艙》也非常受歡迎。（微博@中國新說唱）